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Остались считанные дни: Украина готовится полностью отсоединиться от энергосистемы РФ

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 19:30
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В Украине завершают подготовку для присоединения к единой энергосистеме Евросоюза ENTSO-E
Украина готовится отсоединиться от энергосистемы России
Украина готовится отсоединиться от энергосистемы России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинская энергетическая система через считанные дни должна присоединиться к европейской ENTSO-E.

По информации министра энергетики Украины Германа Галущенко, синхронизация украинской и европейской энергосистем находится на стадии завершения.

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В Кабмине прогнозируют присоединение к ENTSO-E в ближайшую неделю. Таким образом Украина укрепит свою энергетическую независимость.

В Минэнерго отметили, что Россия использует газ как оружие. Следовательно, глава ведомства призвал страны Европы отказаться от российского газа и нефти, поскольку возможности для этого есть.

Ранее, во время всеукраинского телемарафона, Герман Галущенко сообщал, что энергетическая инфраструктура Украины понесла десятки миллиардов гривен потерь из-за вторжения России. Однако после завершения войны ее планируют отстроить и сделать более современной и надежной, по евростандартам.

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Отсоединение от России

Украинское правительство уже давно планировало процесс отсоединения страны от энергосистемы России. Еще до начала войны решили протестировать работу системы в изолированном режиме.

Полноценный процесс хотели запустить в 2023 году, хотя технически Украина была готова к этому уже в начале 2022 года. Российское вторжение значительно ускорило этот процесс. По предварительным оценкам специалистов Всемирного банка, для Украины синхронизация с ENTSO-E имеет преимущество в 1,5 миллиарда долларов в год.

В то же время международные компании-гиганты массово отказываются от сотрудничества с оккупантами. В частности, датская Shell полностью вышла из России и отказалась от нефти и газа страны-агрессора.

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Раньше мы публиковали список компаний, которые бегут из России и Беларуси. Каждый день список пополняется десятками представителей крупного бизнеса.

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