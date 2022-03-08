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СЕГОДНЯ Industry Компании

Отказ от нефти и газа агрессора: Shell полностью уходит из России

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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8 марта, 12:53
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Рассказываем, от каких проектов в России откажется датская компания Shell
Компания изменила свое решение и поддержала Украину
Компания изменила свое решение и поддержала Украину / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Нефтяная компания-гигант Royal Dutch Shell объявила, что отказывается от российских нефти и газа.

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg.

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Ранее компания заявляла, что не откажется от российских энергоносителей, но будет вкладывать доходы от их продажи в фонд гуманитарной помощи Украине.

Теперь компании резко изменила свое мнение и заявила, что выйдет из проектов российской нефтегазовой отрасли, немедленно прекратит все закупки российской сырой нефти, а также закроет сервисные станции, производство авиационного топлива и смазочных материалов в России.

Ранее

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