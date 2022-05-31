Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герои Сегодня ❗ Угроза котла на Донбассе 💥 Ракетные обстрелы ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Компании

Первый пошел: релоцированная Corum Group выпустила продукцию на новых мощностях

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
31 мая, 12:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Машиностроительная компания выпустила первую продукцию после открытия мощностей на западе страны
Новая техника будет помогать шахтерам в работе
Новая техника будет помогать шахтерам в работе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЭК Энерго

Компания Corum Group Рината Ахметова недавно перевезла производственные мощности в западные области Украины.

Как сообщили в компании ДТЭК Энерго, владеющей Corum Group, после релокации уже выпустили первый шахтный комбайн для добычи угля.

Реклама

"Несмотря на войну и релокацию на руках наших машиностроителей рождаются новейшие образцы техники", – подчеркнул гендиректор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

По его словам, проходческий комбайн RH220 поможет украинским шахтерам быстрее и безопаснее добывать уголь. Таким образом, работа ТЭС будет надежной, а украинцы – обеспечены теплом и светом.

Новая техника

Комбайн RH220 имеет массу 80 тонн. Он предназначен для механизации отбойки, погрузки и транспортировки разрушенной горной массы.

Реклама

Энергетики утверждают, что во время сборки техники использовали комплектующие лучших европейских производителей. Это гарантирует более высокое качество и безопасность работы механизмов.

Новинкой техники можно управлять дистанционно, а за работой следить онлайн с поверхности шахты. Для этого есть специальный пульт управления, обеспечивающий защиту шахтера на рабочем месте.

Налаживание производства

Как сообщили в компании ДТЭК Энерго, их машиностроительные предприятия одними из первых в условиях войны успешно перенесли производственные мощности из областей, где продолжаются боевые действия в другие регионы Украины.

Реклама

Такое решение позволило обеспечить бесперебойную поставку необходимого оборудования для украинских шахтеров. Только что созданный RH220 протестируют, а впоследствии начнут производить в промышленных масштабах.

Новые производственные мощности Corum Group расположены в Хмельницкой и Волынской областях.

Ранее мы рассказывали, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла акция Stop Bloody Energy, участники которой напомнили, почему международный бизнес должен уйти из РФ. В то же время украинские аграрии могут уже сейчас готовиться к осенней кампании и купить товары по выгодным ценам.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
2022 год станет рекордным
Грядущая продовольственная катастрофа
Новая обложка The Economist
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Газовый шантаж РФ
Денежный вопрос
Что будет с коммуналкой с 1 июня?
Узнать
Просвещайся
Язык денег
Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Кто заплатит украинцам?
Пособники агрессора
Кто помогает РФ?
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять