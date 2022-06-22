Повышение учетной ставки: ПУМБ отреагировал увеличением процентов по депозитам

Рассказываем, как ПУМБ отреагировал на увеличение учетной ставки

Как ПУМб отреагировал на увеличение учетной ставки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

3 июня 2022 года НБУ повысил учетную ставку до 25%. Фактически это значит, что цена гривневого ресурса резко возрастет.

Редакция сайта "Сегодня" вместе с экспертами ПУМБ разбиралась, какие изменения в финансовой жизни украинцев принесет повышение ставки.

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В общем, высокий уровень инфляции — это общемировая тенденция, равно как и повышение учетных ставок центральными банками разных стран. Так, например, уже повысила учетную ставку Федеральная резервная система США — в Соединенных Штатах инфляция рекордная за последние 40 лет. Также впервые за очень долгий период учетную ставку повышает Европа.

В Украине повышение учетной ставки преследует цель сокращения темпов инфляции и понижения давления на курс. В долгосрочной перспективе повышение ставки может привести к увеличению ставок по депозитам и кредитам. Однако сейчас сложно прогнозировать на сколько именно. Эксперты считают, что процесс будет постепенным.

Кстати, это не первое повышение учетной ставки. Так, в 2014-2015 годах Нацбанк уже повышал учетную ставку – до рекордных 30%. Она продержалась с марта по июль, после чего ее начали постепенно снижать. Однако, по мнению экспертов, сейчас банковская система Украины более устойчива, чем была в 2014–2015 годах.

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Банк Рината Ахметова уже отреагировал на увеличение учетной ставки и повысил ставки по депозитам для физических лиц в национальной валюте. В среднем доходность вкладов в гривне увеличится на 2-3% в зависимости от вида депозита и срока размещения.

Предложение актуально как для уже существующих, так и новых клиентов банка. Открыть депозит в ПУМБ можно как офлайн (в отделении), так и онлайн (в мобильном приложении ПУМБ Online). Для новых клиентов банка достаточно пройти процедуру идентификации через приложение Дія. После этого пользователь сможет открыть и активировать дебетовую виртуальную карту всеКАРТА и получить доступ ко всем услугам банка, кроме кредитования.

Еще одним бонусом депозитов от ПУМБ является программа лояльности ПУМБ (+1% годовых), действующая на большинство (кроме депозитов "Надежный" и "Копилка+") депозитных программ банка. Программа лояльности действует при условии пролонгации действующего вклада, открытия второго депозита при наличии действующего в ПУМБ, повторного размещения депозита и открытия депозита с помощью приложения ПУМБ Онлайн. По результатам 1 квартала 2022 года 80% клиентов ПУМБ стабильно продлевают свои вклады в ПУМБ.

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ПУМБ уже более 30 лет выполняет все обязательства перед клиентами, государством и сотрудниками и, несмотря на войну, продолжает своевременно выплачивать депозиты и другие выплаты согласно условиям договоров. Более того, как банк-агент Фонда гарантирования вкладов физических лиц в марте-июне 2022 года банк выплатил вкладчикам банков-банкротов более 90 млн грн и продолжает эти выплаты.

По официальным данным НБУ, ПУМБ стал ТОП-2 в перечне самых прибыльных банков с частным капиталом за 1 квартал 2022 года. Также, по данным НБУ за 1 квартал 2022 года, ПУМБ среди банков с частным капиталом занял 2-е место по объему прироста средств физических лиц по требованию в гривне и 2-е место по приросту общего объема (текущие счета и срочные депозиты) розничного депозитного портфеля в национальной валюте*.

Читайте в нашем материале, как ПУМБ поддерживает государство во время войны. Также мы рассказывали, кто такие "Герои энергетического фронта".