Проблемы с логистикой, работа на экспорт и контейнерные городки – как Метинвест работает в условиях войны

Гендиректор группы Метинвест рассказал о работе предприятий в условиях войны, ситуации в Мариуполе и планах по восстановлению экономики после победы Украины

Украинский экспорт столкнулся с логистической проблемой, но выход есть / Фото: Getty Images, Сайт города Мариуполя , Коллаж: Сегодня

Россия нагло ворвалась на территорию Украины и начала наводить свои порядки – уничтожать мирных людей, инфраструктуру и целые города. Действия оккупантов негативно повлияли не только на украинскую экономику, но и на РФ и мировой рынок.

Однако, Украина может восстановиться после победы, а частный сектор уже ищет новые рынки сбыта и пути экспорта. Об этом сообщил генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков в интервью с телеведущим Тиграном Мартиросяном на Youtube-канале "Украина 24".

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Какая ситуация в Мариуполе?

С началом российского вторжения, работу заводов в городе пришлось приостановить. Бомбоубежища заранее подготовили, там могли укрыться не только работники компании, но и жители Мариуполя. Укрытия снабдили водой и едой, но после недель блокады запасы заканчиваются – город оказался на грани гуманитарной катастрофы.

"Ни разу нормально не сработал "зеленый коридор" – каждый раз его срывали представители российской армии", – подчеркнул Рыженков.

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Всех, кого могли, эвакуировали из города. Люди также продолжают выбираться из города на свой страх и риск. Для них организовали места в Запорожье и Кривом Роге, часть переселенцев находится в так называемой серой зоне, где им оказывают помощь.

Можно ли восстановить мощности?

Предпринимателям сложно проанализировать, каковы возможности восстановления работы предприятий в Мариуполе, поскольку нет полной информации об убытках и повреждениях. Однако из имеющихся данных можно заключить, что через несколько месяцев технически мощности будут работать.

Более сложный вопрос с работниками заводов, которых необходимо обеспечить жильем и инфраструктурой. В Метинвесте планируют построить контейнерный городок, который заказывали под инвестиционный проект еще до войны. Там смогут проживать сначала переселенцы, а затем работники из Мариуполя.

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"Городок из контейнеров можно собрать за несколько недель, он может функционировать с санитарными и жилыми помещениями. Работаем над тем, чтобы он как можно скорее приехал в Украину", – добавил Рыженков.

Как работают предприятия во время войны?

На 80% мощностей работает "Камет-сталь" в Каменском – предприятие экономит природный газ. До 40% загружены ГОК в Кривом Роге, продолжает работу шахтоуправление "Покровское" и предприятия за границей. В основном сейчас работают на европейский рынок, где за март увеличили заявку почти вдвое.

"Все предприятия помогают материалами и товарами. Изготовили и передали Вооруженным силам более 40 тысяч противотанковых ежей и 10 тысяч специальных шипованных цепей. Наладили производство пластин для бронежилетов, которых передали более 2 тысяч", – заметил Рыженков.

Что происходит с экспортом?

До войны сырье на украинские предприятия и продукцию на мировой рынок сбывали в основном через морские порты. Работа большинства из них заблокирована или оккупирована войсками РФ. Следовательно, перед металлургическими предприятиями встал вопрос логистики, чтобы восстановить экспорт и импорт сырья.

"Наша задача – найти решение логистической проблемы и запустить экономику. Это то, над чем мы активно работаем", – подчеркнул Рыженков.

Продавать товары планируют по большей части в Европу, рассматривают и дальневосточный рынок. Вместе с железнодорожниками и правительством планируют пути выхода из ситуации, модернизацию и переход на инновационные решения, например контейнерные перевозки.

"Есть много идей, которые прорабатывает рабочая группа вместе с "Укрзализныцей". Конечно же, мы найдем решение", – акцентировал гендиректор Метинвеста.

Какая ситуация с "Метинвест Политехникой"?

В 2020 году создали первое в Украине негосударственное горно-металлургическое учреждение высшего образования. Во время войны "Метинвест Политехнику" не закрыли, персонал пытаются сохранить.

"Большинство персонала эвакуировали, они находятся в относительной безопасности и продолжают работать над созданием программ", – объяснил Рыженков.

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