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Ремонты в зоне боевых действий: энергетики ДТЭК вернули свет десяткам тысяч семей

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14 марта, 13:56
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Монтеры компании ДТЭК восстанавливают электросети, поврежденные российскими оккупантами
Монтеры компании ДТЭК восстанавливают электросети
Монтеры компании ДТЭК восстанавливают электросети / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

С самого начала вторжения России в Украину населенные пункты в зонах боевых действий страдают из-за перебоев со светом. Работники компании ДТЭК оперативно работают над восстановлением подачи электроэнергии в дома.

Как рассказали в пресс-службе компании, с 7 по 13 марта монтеры вернули освещение в 48,8 тысячи домов из 115 населённых пунктов Киевской и Донецкой областей.

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Аварийные бригады на протяжении 19 дней без перерыва ремонтируют линии и подстанции, пострадавшие от обстрелов российских оккупантов. Для получения разрешений на доступ к объектам, в ДТЭК наладили сотрудничество с Вооруженными силами и территориальной обороной.

Так, за неделю ремонтные работы проведены в Макаровском, Полесском, Броварском, Киево-Святошинском, Вышгородском районах Киевской области. Благодаря этому, электроэнергию снова подают в 75 населенных пунктов, а это 27,3 тысячи семей.

Кроме этого, удалось восстановить свет в дома 21,5 тысячи семей в 40 городах и селах Донецкой области. Продолжаются ремонты в Свято-Успенской Святогорской лавре, по которой войска России нанесли удар 12 марта.

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Из-за постоянных обстрелов со стороны врага некоторые города и села оказывались по несколько раз без света. Аварийные бригады каждый раз ремонтировали сети и электрооборудования на местах. В то же время больше недели без света Мариуполь, который беспощадно атакуют оккупанты. Во время российских атак пострадали линии и высоковольтная подстанция, но их невозможно отремонтировать из-за блокады города.

Ремонты во время военного положения

Энергетики ДТЭК на протяжении 11 марта снова снабдили светом 7 тысяч семей в Киевской области. Речь идет о Барышевском, Броварском, Киево-Святошинском и Вышгородском районах.

Недавно компания получила в распоряжение терминалы Starlink. Спутниковый интернет от Илона Маска пригодится для обеспечения работы объектов критической инфраструктуры.

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Ранее мы рассказывали об обращении ДТЭК и "Нафтогаза" к энергетическим ассоциациям мира по поводу прекращение сотрудничества с российскими компаниями.

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