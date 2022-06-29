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Россия ответит? Что будет с иском против РФ в ЕСПЧ за войну в Украине

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 июня, 11:03
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Рассказываем, когда преступления России начнут рассматривать в суде
Когда Россию накажут за войну в Украине
Когда Россию накажут за войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) уполномочен рассматривать заявления о нарушениях, совершенных Россией, до даты вступления в силу выхода РФ из Европейской конвенции.

Об этом заявили в пресс-службе SCM в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

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Россия остается членом Совета Европы как минимум до сентября 2022 года, и, соответственно, жалобы на нарушение ею прав человека подлежат рассмотрению в ЕСПЧ.

"Российская Федерация по-прежнему является членом Совета Европы и участником Европейской конвенции о правах человека. Отзыв членства страны не вступит в силу до сентября 2022 года, если вообще вступит в силу. Все жалобы, поданные против России, действительны и подлежат рассмотрению Европейским судом по правам человека", – информировали в компании.

Как известно, владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов подал иск против России в ЕСПЧ с требованием привлечь страну-агрессора к ответственности за разрушение украинской инфраструктуры.

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Ранее писали, как Ринат Ахметов назвал полномасштабную войну РФ против Украины. Также мы рассказывали, как Ринат Ахметов и его бизнес помогают украинской армии приближать победу в войне против РФ.

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