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"Российские железные дороги" начали тотально экономить на всем

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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10 марта, 13:48
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Главный железнодорожный перевозчик России перешел на режим тотальной экономии и уменьшает расходы
"Российские железные дороги" начали тотально экономить
"Российские железные дороги" начали тотально экономить / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Государственная железнодорожная компания России отказалась от большинства непрофильных видов деятельности.

Об этом сообщило издание ЦТС со ссылкой на "Ведомости".

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"Российские железные дороги" сосредоточились только на перевозках, но и в этой сфере не все гладко.

Таким образом они пытаются спасти те источники финансирования, которые еще не утонули вместе с российским рублем. Соответствующее распоряжение от руководства компании поступило в начале марта.

Железная дорога следует за кораблем

В публичном пространстве "Российские железные дороги" ситуацию комментируют неохотно, но действия компании говорят сами за себя. В начале марта компания перешла на 100% предоплату за грузовые перевозки и отказалась от банковских гарантий.

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Впоследствии РЖД вместе с "Газпромом", "Роснефтью" и десятками других компаний потеряло позиции. Международное рейтинговое агентство S&P снизило их кредитные рейтинги к C и CCC- с отрицательным прогнозом.

Кроме этого, из-за западных санкций железная дорога страны-агрессора вынуждена была сократить количество пассажирских поездов на линиях. В некоторых направлениях меняют скоростные поезда на низшие по классу электрички.

Раньше мы рассказывали, что французский производитель локомотивов отказался от поставок в Россию Железнодорожникам страны-оккупанта остается задействовать дрезину.

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