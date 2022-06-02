С каждым часом все хуже – акции "Газпрома" падают на бирже

Рассказываем, что происходит на бирже с главной компанией страны-агрессора 2 июня

Акции "Газпрома" падают с утра / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Акции российской компании "Газпром" открыли новый день снижением. По состоянию на утро 2 июня ценные бумаги монополиста просели на 0,72% по сравнению с предыдущим днем.

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

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Акции "Газпрома" устремились вниз / Фото: скриншот

Динамика за месяц тоже негативная, по сравнению с предыдущим аналогичным периодом акции "Газпрома" упали на 1,39%, до 295,55 рубля.

"Газпром" отключает европейские компании

Из-за отказа выполнять противозаконное требование платить за газ в рублях Москва одну за одной отключает неугодных.

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С 1 июня "Газпром" оставил без газа еще двух европейских операторов – датскую компанию Orsted Salg&Service и немецкую Shell Energy Europe Limited.

Ни одна из этих компаний не стала открывать счет в Газпромбанке и перечислять через него средства. Компания заявила, что "ограничения" будут действовать до осуществления выплат по "установленному порядку".

Также кремлевский монополист полностью остановил поставки природного газа в Нидерланды, их компании GasTerra, которая наотрез отказалась платить в рублях.

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Кстати, оплата в рублях противоречит заключенным ранее контрактам, поэтому Россия, как и всегда, нарушила законодательство. Эксперты назвали это банальным шантажом, которому не поддались Польша, Болгария, Финляндия и Дания, им давно перекрыли газовый вентиль.

"Сегодня" ранее писали, кто из европейских стран решил поддаться Путину, и рассказывали, кто решил досрочно расторгнуть контракт с "Газпромом".