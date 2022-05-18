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SCM будет требовать от России компенсации всех убытков из-за военной агрессии, – Ринат Ахметов

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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18 мая, 11:25
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Российская армия полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики в Украине
Россия заплатит за войну в Украине
Россия заплатит за войну в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Предприятия SCM предъявят Российской Федерации требования о коммендации всех убытков, причинённых в результате военной агрессии.

Об этом в интервью итальянскому телеканалу RAI заявил владелец SCM бизнесмен Ринат Ахметов.

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"Мы обязательно предъявим к Российской Федерации требования о полной компенсации всех убытков, причиненных российской военной агрессией", – заявил бизнесмен.

По его словам, довоенная капитализация только металлургических заводов Мариуполя составляла 10 млрд долларов плюс 1 млрд долларов в виде готовой продукции и сырья.

В целом же, с начала полномасштабной войны, российская армия полностью или частично уничтожила десятки объектов промышленной инфраструктуры и энергетики.

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"Капитализация этих объектов до начала войны составляла более 20 млрд долларов США" – добавил бизнесмен.

Ранее мы рассказывали, сколько денег ежедневно отдает на помощь Украине SCM Рината Ахметова, и писали, кто будет помогать восстанавливать Мариуполь после войны.

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