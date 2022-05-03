Список расширяется: проект Stop Bloody Energy добавил новые компании, до сих пор работающие с РФ

Проект Stop Bloody Energy расширил перечень иностранных компаний, которые, несмотря на нападение России на Украину, продолжают работать с российским энергетическим сектором.
Об этом свидетельствует информация на сайте проекта.
В частности, расширен перечень производителей энергетического оборудования и нефтесервисных компаний, которые все еще продолжают работать с Россией.
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В частности, в перечень попали нефтесервисные компании из Норвегии, Франции, Италии, Дании и других западных стран, а именно:
- Resman;
- Beicip-Franlab;
- Drillmec;
- Welltec;
- Trican Well Services;
- Sulzer;
- KSB;
- Axens.
В свою очередь в перечень компаний, производящих оборудование для энергетической промышленности, вошли:
- Tiefenbach;
- Control Systems;
- Kamat;
- Hauhinco Maschinenfabrik;
- Wolfgang Preinfalk;
- Breuer-Motoren;
- JDT;
- Thiele;
- Krummenauer Betek;
- Ретьезная.
Напомним, что в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с россией в топливно-энергетической сфере.
Раньше мы рассказывали, кто из мировых компаний прекратил сотрудничество с РФ после попадания в список Stop Bloody Energ. Также мы писали, что известная международная компания Shell решила отказаться от покупки. разбавленной российской нефти.