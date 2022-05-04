Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Спланированный обстрел Авдеевского коксохима войсками РФ: гибель 10 работников подтвердили

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 00:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Захватчики обстреляли завод в четко определенное время, когда мирные жители возвращались домой
В Метинвесте подтвердили гибель работников завода после обстрела Авдеевки
В Метинвесте подтвердили гибель работников завода после обстрела Авдеевки / Фото: Getty Images, Нацполиция, Коллаж: Сегодня

3 мая российские военные нанесли удар по Авдеевке в Донецкой области. В результате обстрела погибли работники местного завода.

Как сообщили в пресс-службе группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского, оккупанты обстреляли Авдеевский коксохимический завод.

Реклама

"В результате прямого попадания в пассажирский транспорт 10 сотрудников завода погибли, примерно 20 – получили тяжелые ранения", – рассказали в компании.

При обстреле Авдеевского коксохима погибли 10 работников завода
При обстреле Авдеевского коксохима погибли 10 работников завода / Фото: Нацполиция

Всех раненых отвезли в Авдеевскую городскую больницу. Метинвест выражает соболезнования семьям погибших и обещает оказать необходимую помощь и материальную поддержку семьям пострадавших. Информацию о состоянии пострадавших будут обновлять.

Реклама

10 человек погибли
10 человек погибли / Фото: Нацполиция

Еще почти 20 мирных жителей получили ранения
Еще почти 20 мирных жителей получили ранения / Фото: Нацполиция

Циничный план

Представители группы Метинвест осуждают действия российских захватчиков и убеждены, что обстрел был спланирован. Трагедия произошла как раз после окончания смены, когда мирные жители пришли на остановку и собирались ехать домой.

Реклама

Обстрел был четко спланирован российскими военными
Обстрел был четко спланирован российскими военными / Фото: Нацполиция

"Это цинично спланированные действия и скорректированный прицельный обстрел гражданских, у которых есть семьи, дети, которые не сдали свой город в 2014 году и продолжают вместе с защитниками поддерживать Украину", – отметили в компании.

Действия войск РФ в Метинвесте назвали геноцидом украинцев со стороны россиян. Эти события происходят на виду у всего мира, во многих украинских городах. В частности в Мариуполе, где с 24 февраля идут ожесточенные бои, уничтожается инфраструктура, гибнут женщины, пожилые люди и дети.

Что известно о трагедии

Удар по Авдеевскому коксохиму произошел в 17:20. Попали в группу рабочих завода, садившихся в автобус, который должен был отвезти их домой.

По информации Нацполиции, на месте работали правоохранители и спасатели. Парамедики из состава спецслужб оказывали первую помощь пострадавшим.

Все доказательства очередного военного преступления в Донецкой области зафиксировали. По факту нарушения законов и обычаев войны было открыто уголовное производство, продолжается следствие. Дело было передано в Службу безопасности Украины.

Ранее "Сегодня" писали, что Авдеевский коксохимический завод является самым крупным предприятием своего рода в Европе. На заводе в Авдеевке работает около 4000 человек. Коксохим производит доменный кокс и 30 других видов продукции, используемой в металлургии. Вечером 3 мая россияне также нанесли ракетных ударов по Львову, в связи с чем были задержки в движении пассажирских поездов.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
37,84
36,04
40,56
32,47
37,84
36,04
40,65
30,98
-
36,09
40,65
30,37
-
35,86
40,59
30,00
-
-
42,68
31,81
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
31,47
-
36,04
40,65
30,97
-
36,04
40,65
31,46
-
36,29
40,65
30,37

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять