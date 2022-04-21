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СЕГОДНЯ Industry Компании

Среди украинцев растет спрос на домашний интернет – где подключаются больше всего

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 апреля, 15:50
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В Украине возобновляется спрос на подключение к оптическому интернету
Все больше украинцев заказывает подключение интернета домой
Все больше украинцев заказывает подключение интернета домой / Фото: Pexels, Коллаж: Сегодня

В апреле на 30% возросло количество подключений к оптическому интернету, по сравнению с мартом 2022 года, в Укртелекоме.

Об этом свидетельствуют данные компании – несмотря на войну, в последнее время украинцы все чаще заказывают услугу подключения к всемирной Сети.

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Больше всего новых пользователей домашнего интернета со времени полномасштабной войны включены в Винницкой и Хмельницкой областях. Среди новых абонентов немало внутренне перемещенных лиц.

В Укртелекоме планируют еженедельно подключать к сети 1500 абонентов. Это почти половина от максимального количества включений за месяц до войны.

Развитие инфраструктуры

Еще до начала вторжения России в Украину, в 2022 году компания активно развивала телеком-инфраструктуру в стране. С начала года построили около 3000 километров волоконно-оптических линий связи.

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Кроме того, в первом квартале подключили к скоростному оптическому интернету более 360 объектов социальной инфраструктуры, в частности:

  • 77 медицинских и образовательных учреждений;
  • 29 территориальных общин.

Уже после 24 февраля интернет начали обеспечивать 27 социальных объектов, подключив их к сетям Укртелекома. С начала года возросло количество физических лиц, начавших пользоваться услугами компании – почти 25 тысяч клиентов, более 3500 из которых подключились уже во время войны.

Раньше мы рассказывали, как украинцы могут получить бесплатный мобильный интернет во время войны. Starlink Илона Маска также должно стать общедоступным в Украине.

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6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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Словакия Словакия
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3
Молдова Молдова
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