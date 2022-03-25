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СЕГОДНЯ Industry Компании

Связаны одной целью: как украинские предприятия помогают армии в борьбе с РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 19:32
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Стало известно, какие предприятия и как именно помогают армии и народу Украины в борьбе с российским агрессором
Какие предприятия помогают Украине в борьбе с РФ
Какие предприятия помогают Украине в борьбе с РФ / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже месяц в Украине все работают только ради одной цели – помочь нашим вооруженным силам победить РФ. К отдельным бизнесменам, которые уже присоединились к обеспечению украинских защитников оружием и амуницией, продолжают присоединяться целые горные и металлургические предприятия.

Об этом сообщает ГМК Центр .

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Так, часть заводов продолжает работать, платить зарплаты и налоги, обеспечивать экспортную выручку стране. Стало известно, какие предприятия наиболее активно приближают победу Украины.

Ferrexpo

Компания увеличила до $7,5 млн финансирования своего Гуманитарного фонда, поддерживающего украинцев, а также предоставила корпоративную недвижимость (гостиницу, базы отдыха, общежитие и детский лагерь) для размещения 1 335 человек из других регионов страны, ищущих убежища от войны.

"Интерпайп"

Обеспечивает потребность в медпрепаратах, расходных материалах, медицинских принадлежностях городских клинических больниц №4 и №6 города Днепра, а также областной клинической больницы.

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Также компания закупила листовую сталь для производства пластин для 900 бронежилетов на своих предприятиях, а в Днепре, Новомосковске и Никополе на территории заводов "Интерпайп" оборудовали 18 временных приютов на 8500 человек: бомбоубежища вентилируются, отапливаются, освещаются, есть запас воды и продовольствия.

"Метинвест"

Совместно с Фондом Рината Ахметова и Фондом Вадима Новинского закупает продовольствие в Украине и Европе и формирует специальные продуктовые наборы, которые поставляются в Мариуполь и другие города.

"Метинвест" бесплатно предоставляет сталь, из которой изготовили более 35 тыс. противотанковых ежей и выделил 10 млн долларов на закупку средств защиты территориальной обороны Украины (бронежилетов, касок и аптечек).

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Кроме того, компания обустроила около 5 500 спальных мест , где смогут разместиться люди, эвакуированные из горячих точек Украины.

"Рудомайн"

Горнодобывающая компания на 2 млн грн профинансировала гуманитарную помощь детям с особыми потребностями, пострадавшими от нападения России. Также компания передала 15 млн грн в помощь защитникам Украины и продолжает поставлять тяжелую технику, песок, щебень, металл для создания надежной обороны Кривого Рога.

Никопольский завод ферросплавов

Коллектив помог подготовить свой город к обороне: с использованием стройматериалов завода построили блиндажи и окопы, вырыли траншеи и котлованы, обустроили укрытие.

"АрселорМиттал Кривой Рог"

Перечислило 1 млн долларов на банковский счёт украинского правительства для гуманитарных целей. Такую же сумму компания выделила на гуманитарную помощь в Кривом Роге.

"DCH Steel"

Компания обустроила бомбоубежища на Днепровском металлургическом заводе, там опасность могут переждать жители Днепра. Также предприятие передало 200 т металла для изготовления противотанковых ежей и грузовых автомобилей.

Военные облигации

Самая распространенная практика помощи Впрочем, есть еще один способ помочь и ВСУ, и всему государству – это военные облигации.

Это особый вид облигаций, выпускаемых исключительно во время военного положения, чтобы поддержать обороноспособность и функционирование государства. Если совсем просто – государство ссужает у граждан деньги и гарантирует возврат этих денег в будущем .

Военные облигации бывают:

  • среднесрочные (в год).
  • краткосрочные (на несколько месяцев).

Ставка доходности определяется на аукционах. Минфин размещает облигации, а банки и брокеры в интересах клиентов их покупают.

Раньше мы писали, как перечислить средства ВСУ. О том, как фиксировать военные преступления России, читайте здесь.

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1
Philip Morris International Philip Morris International
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2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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