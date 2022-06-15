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СЕГОДНЯ Industry Компании

Трафик резко вырос: сколько интернета потребляют украинцы

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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15 июня, 15:18
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Рассказываем, на сколько в мае вырос средний трафик по сравнению с мартом
Украинцы стали активнее потреблять интернет
Украинцы стали активнее потреблять интернет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Средний трафик на домохозяйство с оптической сетью в мае вырос до 7 Гб в сутки, а это на 20% больше, чем в марте.

О таких данных сообщает компания Укртелеком.

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Потребление интернета все еще не такое, как в прошлом году

В Укртелекоме объясняют, что пока майские данные на 10% ниже прошлогодних показателей. Однако после стремительного падения в марте интернет-трафик домашних пользователей постепенно восстанавливается.

В начале полномасштабной войны РФ против Украины в марте в среднем суточный уровень потребления интернета одним абонентом был 3,8 Гб, что значительно меньше показателей предыдущих месяцев.

"Ежемесячно этот показатель понемногу увеличивался в ответ на потребности украинцев в интернете для работы, обучения. И в мае среднесуточное потребление оптического интернет-трафика одним абонентом составляет уже почти 7 Гб, что практически на 20% больше, чем в марте", – пояснили в пресс-службе.

В Укртелекоме добавили, что в конце 2021 абоненты оптической сети потребляли в среднем 8-9 Гб ежедневно.

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Укртелеком возвращает интернет в Бородянке

Как мы рассказывали ранее, Центральная районная больница, центр первичной медико-санитарной помощи, аптека, несколько банков и ряд других важных для функционирования города объектов снова имеют фиксированный интернет. Также услуги доступны для госучреждений, включая центр занятости.

Оператор продолжает работать над восстановлением услуг нуждающимся бизнес-абонентам, возвращаясь в освобожденный от оккупантов город, и помещения которых уцелели после врага. Эти работы продолжаются постоянно, ведь часть клиентов чинит офисы, часть – переезжает.

"Сегодня" писали и о том, что аварийные бригады активно восстанавливают доступ к интернету в Донецкой области. Также мы писали о серьезной кибератаке на Укртелеком.

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