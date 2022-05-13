В Норвегии придумали уникальные самолеты для путешествий – в чем их особенность

Рассказываем, в чем особенность новых гидросамолетов, которые строятся в Норвегии

Как выглядит гидросамолет в Норвегии / Фото: Скриншот из YouTube, Коллаж: Сегодня

В Норвегии могут появиться гидросамолёты на электрической тяге, на которых можно будет быстро и недорого путешествовать по стране.

Об этом говорится на сайте проекта Elfly.

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Таким образом в Норвегии хотят решить проблему со сложным процессом строительства аэропортов и взлётно-посадочных полос, ведь страна, в основном, находится на открытой местности без возвышенностей.

Сообщается, что гидросамолеты помогут разгрузить неудобно расположенные в сельской местности норвежские аэропорты и заменить их морскими терминалами в центре города, в которых будут базироваться техника.

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Отмечается, что для местных жителей никакого дискомфорта от такого соседства не будет — самолеты работают без выхлопов, а электродвигатели почти бесшумные.

Девятиместный гидросамолет Byfly больше похож летающую лодку, поскольку машинан держится на воде с помощью фюзеляжа, а небольшие понтоны на крыльях нужны для стабилизации машины при взлёте и посадке.

Кроме понтонов у самолетов есть колеса, которые позволят самолету приземлиться на автротрассу, если будет такая необходимость.

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Ожидаются, что такие гидросамолеты появятся в Норвегии в ближайшие 8 лет: к 2030 году в коммерческую эксплуатацию планируют запустить от 15 до 20 машин.

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