Вклад в борьбу с гуманитарным кризисом: проект "Спасаем жизнь" получил благодарность

Министерство инфраструктуры Украины выразило благодарность гуманитарному проекту "Спасаем жизнь". В министерстве подчеркнули, что деятельность инициативы уже помогает спасать жизнь украинцев в регионах, где идут активные боевые действия.
Об этом говорится в официальном письме Министерства.
Благодарность за помощь во время войны
В правительстве отметили, что агрессия России сопровождается многочисленными зверствами и варварством со стороны их вооруженных формирований. В преодолении последствий уничтожения территорий и людей, оказываемых РФ, украинское государство и народ нуждаются в помощи.
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В частности, гуманитарной, на благотворительной основе. Поэтому Мининфраструктуры выразило благодарность проекту "Спасаем жизнь" за активный вклад в борьбу с гуманитарным кризисом, который влечет за собой действия страны-агрессора.
Как отмечается в письме, Мининфраструктуры продолжит сотрудничать с проектом и дальше, и готово оказать ему всестороннюю поддержку – организацией, координацией и информацией.
Напомним, ранее проект "Спасаем жизнь" уже поддержало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. В официальном письме за подписью вице-премьера Ирины Верещук была высказана благодарность инициативе бизнесов SCM за весомый вклад в преодоление гуманитарного кризиса в стране.
Поддержка в военное время
Уже два месяца подряд Фонд Рината Ахметова продолжает собирать и доставлять гуманитарную помощь в кризисные регионы Украины. Недавно очередную партию поддержки получил Покровск – это 4000 продуктовых наборов для жителей города и района.
Украинскую экономику активно восстанавливают компании и фонды, которые помогают нуждающимся поддержки во время войны. Так недавно Фонд Рината Ахметова передал Харьковской областной больнице 30 тыс. единиц медикаментов. Помощь состояла из самого необходимого:
- антисептиков;
- антибиотиков;
- средств для обработки ран;
- обезболивающего;
- других лекарств.
Раньше мы рассказывали, на какое жилье могут рассчитывать люди, лишившиеся дома из-за войны, и когда это произойдет.