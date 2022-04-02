Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Компании

Военная ситуация стабилизировалась: "Запорожкокс" частично возобновил работу

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 апреля, 14:48
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Метинвест выводит из режима консервации основные подразделения завода "Запорожкокс"
Предприятия возобновляют работу в Украине
Предприятия возобновляют работу в Украине / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Со 2 марта 2022 года из-за обострения военных действий в Украине Метинвест перевел часть оборудования "Запорожкокс" в режим горячей консервации. Уже в начале апреля ситуация стабилизировалась и на заводе частично возобновилась работа.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Реклама

Работу подстроили под условия военного положения

"Запорожкокс" частично возобновил работу углеподготовительного и коксового цехов, цехов улавливания, сероочистки, а также вспомогательных подразделений. Завод постепенно выводит из режима консервации на плановые производственные параметры три коксовых батареи – КБ №2, 5, 6.

Доменный кокс "Запорожкокс" будет направлен на предприятия Метинвеста, в том числе на комбинат "Запорожсталь".

Завод работает с соблюдением норм, закрепленных в природоохранном законодательстве Украины. Рабочие смены для работников "Запорожкокса" скорректированы с учетом комендантского часа. Предприятие обеспечивает централизованный подвоз рабочих корпоративным транспортом.

Реклама

Группа SCM заплатила рекордные суммы налогов

За 2021 год бюджет Украины получил 86,5 млрд гривен налогов и сборов от компаний, входящих в финансово-промышленную группу SCM. Это более 500 предприятий в разных сферах, где работает более 200 тысяч человек.

Сумма уплаченных налогов в 2021 году побила исторический рекорд за более чем 20 лет существования SCM.

"Это – наш вклад в развитие, силу, в достойную жизнь Украины и украинцев. И тогда, и сейчас мы в Украине и с Украиной ", – заявили в представительстве бренда.

Реклама

Раньше мы рассказывали, как бизнесмены из списка Forbes помогают украинской армии, а также которые предприятия присоединились к борьбе с русским агрессором.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram «Сегодня» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Удар по агрессору
Мир наказывает Россию санкциями
Когда будет эффект?
Опрос
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Черное золото
Байден разрушил планы Кремля
Новые цены на нефть
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Финансовый фронт
Что будет с долларом после войны?
Будущее гривни
Надежный тыл
Помочь Героям!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
37,38
-
-
33,50
37,40
-
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,52
37,43
-
-
34,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять