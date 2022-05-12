Industry
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-лиз для Украины 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚠ Бензиновый кризис
СЕГОДНЯ Industry Компании

Военные облигации и быстрые переводы без комиссии: как через ПУМБ помочь Украине

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 мая, 16:45
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Более 250 миллионов гривен через банк уже перечислили небезразличные украинцы
Как работает ПУМБ во время войны
Как работает ПУМБ во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Более чем на 68 млн грн ПУМБ Рината Ахметова поддержал части и спецподразделения ВСУ, ТрО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ. Через банк без комиссии небезразличные украинцы перечислили военным и волонтерам 250 млн грн. Клиенты ПУМБ приобрели военные облигации более чем на 201 млн грн, 1,3 млн долларов и 213 тысяч евро.

Быстрые переводы на ВСУ

С начала войны ПУМБ организовал возможность быстрого перевода любой суммы без комиссии в поддержку украинских воинов через мобильное приложение "ПУМБ Online", платежную платформу PayHub и кассы работающих отделений. Сегодня ПУМБ – финансовый партнер многих благотворительных фондов, обеспечивающих украинских воинов и волонтеров. Более 250 млн грн через банк уже перечислили небезразличные украинцы.

Реклама

Военные облигации

Как банк-первичный дилер ПУМБ запустил сервис продаж военных ОВГЗ в поддержку бюджета Украины путем инвестирования. Их покупка для корпоративных клиентов происходит в интернет-банкинге Digital Business ПУМБ. Физлица могут приобрести ОВГЗ в ближайших отделениях банка, а дальнейшие покупки тоже делать дистанционно. Заявку на приобретение уже оформили более 480 клиентов банка, общая сумма их инвестиций в ОВГЗ составила более 201 млн грн., 1,3 млн долларов США и 213 тысяч евро.

ПУМБ остается системно важным банком Украины и уполномоченным банком НБУ по обеспечению наличными всеми банковскими системами Украины в самое трудное для государства время.

Поддержка вооруженных сил

С первых дней войны ПУМБ финансово обеспечивает закупки для военных. На сегодняшний день это помощь по более чем 60 заявкам от частей и спецподразделений ВСУ, ТРО, ГСЧС, Нацполиции и СБУ.

Реклама

Глава правления ПУМБ Сергей Черненко объясняет, что хотя для банка первоочередная задача – обеспечение непрерывности бизнеса и стабильности финансовой системы Украины, сохранение команды и поддержка клиентов, они также финансово помогают украинским воинам.

"Только в независимой и мирной стране возможно развитие бизнеса. На сегодняшний день ПУМБ уже обеспечил части и спецподразделения ВСУ, Сил терробороны, ГСЧС, Нацполиции и СБУ более чем на 68 млн грн", – говорит Сергей Черненко.

Перечисленные средства пошли на закупку бронежилетов, шлемов, противогазов, тепловизоров, тактических рюкзаков и перчаток, коптеров, машин и горючего, лекарств и питания. 40% бронированных машин банк передал спецподразделениям ВСУ, Нацполиции и ТРО, которые выполняют задачи по защите территорий государства и предоставлению гуманитарной помощи. Банк планирует и дальше поддерживать борьбу с российским агрессором.

Реклама

Военные в своих благодарственных письмах отмечают, что поддержка украинского бизнеса позволяет обеспечить бесперебойную жизнедеятельность подразделений, их готовность к отпору, боеспособность для защиты воздушного пространства, гражданского населения и инфраструктуры. Бойцы благодарны, что банк не ждет победу, а приближает.

Всего с начала войны ПУМБ вместе с другими бизнесами SCM, Фондом Рината Ахметова и футбольным клубом "Шахтер" передали на помощь Украине и украинцам более 2,1 млрд грн или $72 млн. В частности, в эту сумму входит гуманитарная помощь гражданским, а также поддержание ВСУ и ТрО в десятках городов.

Воины банка

100 сотрудников банка защищают независимость Украины в рядах ВСУ и ТрО. За ними сохранены должности и зарплаты. В мирной жизни – айтишники, финансисты, аналитики, инженеры, менеджеры, маркетологи и юристы, сегодня – пехотинцы, артиллеристы, пограничники, штурмовики. Непреклонно отстаивают родную землю: Киев, Бахмут, Мариуполь, Харьков, Запорожье, Днепр, Чернигов и границы. Мужественно защищают жизнь украинцев.

"Сегодня" ранее рассказали, какими надежными способами можно перевести средства ВСУ и поддержать нашу армию во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Денежный вопрос
Что будет с ценами на бензин?
Узнать
Анализ
Материальные потери экономики
1
Недвижимость Недвижимость
$32,6 млн
2
Инфраструктура Инфраструктура
$31,6 млн
3
Объекты добычи и переработки Объекты добычи и переработки
$11,9 млн
4
Социальные объекты Социальные объекты
$8,5 млн
5
Объекты энергетики Объекты энергетики
$3,7 млн
6
Ценное движимое имущество Ценное движимое имущество
$2,77 млн
7
С/х объекты и лесное хозяйство С/х объекты и лесное хозяйство
$1 млн
Восстановление
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергетическое топливо
Мировая добыча угля (тонн в 2021 г.):
1
Китай Китай
3,92 млрд
2
Индия Индия
793 млн
3
Индонезия Индонезия
576 млн
4
США США
528 млн
5
Россия Россия
470 млн
6
Австралия Австралия
429 млн
7
ЕС ЕС
329 млн
Будущее рынка угля
Эмбарго на нефть
В ЕС созрели для изоляции РФ
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять