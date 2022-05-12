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За личное мужество и самоотверженные действия: Кабмин наградил энергетиков с передовой

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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12 мая, 13:46
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Героев энергетического фронта отметили государственными наградами
Героев энергетического фронта отметили в Кабмине
Героев энергетического фронта отметили в Кабмине / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Кабинет Министров наградил энергетиков ДТЭК, работающих в условиях боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе компании, работников отметили почетными грамотами "За мужество".

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В Кабмине отметили личное мужество и самоотверженные действия при выполнении операторами систем распределения аварийно-восстановительных работ на линиях электропередачи.

Ремонты поврежденных в результате боевых действий на Донбассе объектов и спасение людей энергетики осуществляли в условиях военного положения.

Отличие за работу под обстрелами

В конце марта премьер-министр Денис Шмигаль отметил государственными наградами энергетиков, работающих на передовой. С первого дня войны работники Киевского регионального центра обслуживания сети ремонтировали объекты системы передачи вблизи самых горячих точек на Киевщине: Василькова, Гостомеля и Новых Петровцев.

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"Посетил сегодня энергетиков, фактически работающих на передовой. Отметил их государственными наградами. Пока враг разрушает наши мирные города, энергетики героически делают все, чтобы наша страна продолжала жить", – отметил Денис Шмигаль.

Восстановление инфраструктуры железной дороги

Энергетики пришли на помощь работникам Укрзализныци после ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре. Компания ДТЭК Рината Ахметова направила 6 аварийно-ремонтных бригад и 28 специалистов, чтобы ускорить восстановление разрушенных объектов.

После попыток разрушить энергетическую инфраструктуру враг перешел к атакам по железнодорожным узлам и подстанциям. Цель этих атак – нарушить поставки на фронт и в целом парализовать железнодорожные перевозки – базу любой экономики, а военной и подавно.

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От электросетей Укрзализныци зависит не только движение поездов, но и электроснабжение некоторых прилегающих к железнодорожным путям населенных пунктов. В целом в стране идет масштабная кампания восстановления разрушенных оккупантами линий электропередач.

Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.

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