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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Броня, лекарства и тепловизоры: как металлурги Украины помогает Украине победить в войне

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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13 мая, 18:11
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Украинский бизнес не остался в стороне во время войны России против Украины
Как ведет себя украинский бизнес во время войны
Как ведет себя украинский бизнес во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупный украинский бизнес проявил высокую гуманитарную активность в условиях войны с Россией: компании наращивают помощь государству, ВСУ и мирным жителям, гибко реагируя на изменяющиеся потребности.

Об этом идет речь в новом исследовании на сайте ГМК Центр.

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"Совокупно предприятия горно-металлургического комплекса выделили на эти цели уже более $87 млн. При этом многие предприятия параллельно запускают производство", – указывается в исследовании.

Так, компания "Метинвест" Ахметова и Новинского выделила на инициативы, связанные с помощью государству и людям, уже более 1,2 млрд грн. Компания закупает продукты в Украине и Европе, из которых формируются гуманитарные продуктовые наборы, а также выделила более 30 млн грн на закупку медикаментов для украинских больниц.

Также компания предоставила сталь для изготовления 100 тыс. бронежилетов, передала ВСУ более 8 тыс. касок, 1100 тепловизоров, более 25 тыс. турникетов и аптечек для армии и терробороны, а также 20 дронов и более 110 единиц автотехники. Кроме того, из стали "Метинвеста" созданы около 60 тыс. противотанковых ежей, а также более 20 тыс. шипованных цепей.

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Компания "Интерпайп", а также гуманитарные фонды Пинчуков вложили в гуманитарные проекты более $25 млн. Компания изготавливает противотанковые ежи и "буржуйки", наладила выпуск пластин для бронежилетов. Также Фонды и компания поставляют продукты и средства гигиены, а также медикаменты и медоборудование: для Минобороны и Минздрава были переданы более 50,5 тыс. аптечек для военных. Дополнительно были приобретены 7 бронированных "скорых".

Компания Ferrexpo в начале марта создала Гуманитарный фонд, финансирование которого на данный момент составляет $12,5 млн. Компания закупает продукты питания, медикаменты и медоборудования, покупает машины скорой помощи для больниц. Также компания выделила 1 млн грн помощи для обеспечения Николаева питьевой водой, и предоставила свою недвижимость для размещения около 2 тыс. беженцев.

Компания "АрселорМиттал Кривой Рог" перечислила $1 млн в Фонд помощи в Нацбанке, а также направила $6 млн на благотворительные проекты. Кроме того, "АрселорМиттал" обязался направить $2 млн на поддержку гуманитарной деятельности правительства, и на закупку медикаментов для жителей Кривого Рога.

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Завод DCH Steel передавал для нужд обороны металлопрокат и металлолом: только в апреле ДМЗ передал для обороны города материалов на более чем 2 млн грн. Автотранспортный цех передал ВСУ грузовые и грузопассажирские автомобили, терробороне – десятки шин для укрепления блокпостов.

Компания "Рудомайн" в рамках гуманитарной программы передала 2 млн грн на помощь детям с особыми потребностями, которые пострадали из-за военных действий. Также "Рудомайн" принимает активнейшее участие в подготовке к обороне Кривого Рога: компания задействовала 250 работников и 42 единицы техники, а также предоставила строительные материалы. В целом на потребности ВСУ и терробороны компания передала 15 млн грн.

Напомним, ранее США отменила все импортные пошлины на украинскую сталь: как заявили в финансовом ведомстве страны, металлургическая отрасль является одной из главных бюджетообразующих в Украине.

Кроме того, несмотря на сложности с логистикой, украинские компании не только продолжают работать, но и оказывают грандиозную помощь жителям и ВСУ, а металлургический завод Азовсталь стал символом стойкости Украины в войне против РФ.

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