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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Цены обновили максимум: в Европе рекордно подорожала сталь

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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21 марта, 18:47
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Страны Европы планируют запретить импорт еще одного товара из России из-за войны в Украине
В Европе рекордно подорожала сталь
В Европе рекордно подорожала сталь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Евросоюз готовит очередной пакет санкций против России. Новые ограничения будут включать и запрет на импорт российской стали.

Как сообщило издание Bloomberg, в связи с возможным запретом, на рынке рекордно выросли цены на сплав железа и углерода.

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Еженедельный анализ показал, что горячекатаные рулоны оценивают на 10% дороже, чем обычно. Сейчас за единицу товара просят 1435 евро на тонну. Исторического максимума достигли цены на трубы и арматуру.

Трейдеры повысили цены в предвкушении санкций и учетом того, что Европа является основным рынком сбыта для производителей стали из России. Первыми в результате ограничений пострадают российские миллиардеры, владеющие соответствующим бизнесом.

Отметим, что российское предложение стали составляет почти на 4% на мировом рынке. Речь идет об изготовлении 76 миллионов тонн сплава в год. Ограничения на сбыт стали в Европе должны быть введены до 17 июня 2022 года по всем контрактам, которые были заключены до 16 марта.

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Изменения на рынке металлургии

На Лондонской бирже предлагают бойкотировать российский металл. Профильный комитет предлагает отказаться от продажи российской меди и вообще не покупать ее у страны-агрессора.

В то же время Украина из-за войны с Россией перестала экспортировать сталь на мировом рынке. Остановились производства в Мариуполе и Запорожье, что привело к повышению цен на продукцию в Европе.

Украинские производители неона также приостановили свою работу, а они поставляли до 54% ресурса на мировой рынок. Неон используют для лазеров по изготовлению чипов, поэтому ожидают дефицита и роста цен на рынке технологий.

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Ранее мы рассказывали, что Китай хочет воспользоваться ситуацией для расширения своего влияния на рынок цветных металлов, а в мире подорожал никель.

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