Экспортерам не хватает оборотных средств – что убивает украинский бизнес

Развязанная Россией война привела к остановке работы львиной доли малого и среднего бизнеса в Украине. Крупный бизнес вынужден сворачивать производство из-за того, что ему не возмещают НДС, из-за чего у предприятий нет оборотных средств для работы.
Об этом рассказывают "Сегодня" в своем материале.
Отмечается, что с нового года государство прекратило возмещать НДС экспортерам, и получается, что они платят НДС своим контрагентам, а экспортируя продукцию за рубеж, не могут получить возврат переплаченных налогов.
Почему заблокировали возмещение?
Для этого есть несколько причин:
- на период военного времени были остановлены документальные налоговые проверки бизнеса;
- не завершены так называемые камеральные проверки;
- закрыта регистрация налоговых накладных, без чего возмещение НДС невозможно физически.
Эти факторы лишили украинских экспортеров оборотных средств, что привело к отсутствию возможности инвестировать в перенос бизнеса, восстановление предприятий и другие важные для экономики процессы.
"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК. Это заставляет бизнес сокращать объемы закупок, а значит, делает невозможным наращивание объема производства и экспорта", – заявили в Европейской бизнес ассоциации.
К чему это приведет?
Блокирование возмещения НДС повысит себестоимость украинской продукции на 20% и бизнес просто не сможет конкурировать на мировом рынке, да еще и с учетом имеющихся логистических проблем.
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