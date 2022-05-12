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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Экспортерам не хватает оборотных средств – что убивает украинский бизнес

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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12 мая, 11:16
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Рассказываем, какие три фактора заблокировали возмещение НДС для экспортеров
Украинским экспортерам нужно возмещение НДС
Украинским экспортерам нужно возмещение НДС / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Развязанная Россией война привела к остановке работы львиной доли малого и среднего бизнеса в Украине. Крупный бизнес вынужден сворачивать производство из-за того, что ему не возмещают НДС, из-за чего у предприятий нет оборотных средств для работы.

Об этом рассказывают "Сегодня" в своем материале.

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Отмечается, что с нового года государство прекратило возмещать НДС экспортерам, и получается, что они платят НДС своим контрагентам, а экспортируя продукцию за рубеж, не могут получить возврат переплаченных налогов.

Почему заблокировали возмещение?

Для этого есть несколько причин:

  • на период военного времени были остановлены документальные налоговые проверки бизнеса;
  • не завершены так называемые камеральные проверки;
  • закрыта регистрация налоговых накладных, без чего возмещение НДС невозможно физически.

Эти факторы лишили украинских экспортеров оборотных средств, что привело к отсутствию возможности инвестировать в перенос бизнеса, восстановление предприятий и другие важные для экономики процессы.

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"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК. Это заставляет бизнес сокращать объемы закупок, а значит, делает невозможным наращивание объема производства и экспорта", – заявили в Европейской бизнес ассоциации.

К чему это приведет?

Блокирование возмещения НДС повысит себестоимость украинской продукции на 20% и бизнес просто не сможет конкурировать на мировом рынке, да еще и с учетом имеющихся логистических проблем.

Ранее мы писали, в какой поддержке нуждается украинская экономика, и рассказывали, что происходит с металлургией Украины.

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