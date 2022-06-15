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Кража металла: украинские власти просят наложить санкции на россиян

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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15 июня, 15:36
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Металлурги предлагают наказать всех причастных к разграблению Украины
За воровство металла предлагают наказать причастных россиян
За воровство металла предлагают наказать причастных россиян / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мариупольский комбинат ММК им. Ильича Группы Метинвест Ахметова и Новинского обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Кабинету министров с просьбой наложить санкции на компании и лица, причастных к краже из Мариуполя украинской металлопродукции.

Об этом говорится в официальных письмах завода, попавших в распоряжение редакции.

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Санкции, согласно письмам, ММКИ предлагает наложить на российскую компанию "Управляющая компания Река-Море", зарегистрированную в Ростове-на-Дону, против руководителя/учредителя компании Арустамова Геннадия Артуровича, а также против всех, кто причастен к перевозке, погрузке и продаже ворованной продукции. Среди предлагаемых санкций — блокирование активов, прекращение торговых операций, взыскание в доход государства принадлежащих им активов и многое другое.

Как говорится в обращении, эти лица незаконно захватывали и перепродавали имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем установили угрозу национальным экономическим интересам. Так, судно под названием РМ-3, принадлежащее указанной компании, зашло в Мариупольский порт, загрузилось украинской металлопродукцией и направилось в Ростов.

"Разрешение оккупационной администрации (под контролем РФ) по погрузке чужой продукции на судно, активное освещение этого события в российских СМИ и уведомление о наличии якобы "договора", по которому осуществляется вывоз продукции, свидетельствуют о содействии и/или допущении со стороны РФ похищения продукции украинских заводов и о грабеже имущества. Для защиты своих прав мы обратились в правоохранительные органы" , – сказано в обращении.

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В ММКИ подчеркивают: поэтому похищение украинские предприятия остались без имущества и возможности его продажи, а бюджет — без наполнения.

"Учитывая изложенное, деятельность вышеуказанных лиц, а также РФ, угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц и создает препятствия для устойчивого финансового развития" , – подчеркивается в письме.

Поэтому предприятие обратилось в Зеленское и правительство с просьбой внести на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложения по введению санкций в отношении ООО "УК Рика-Море" и его руководителя.

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"Кроме того, просим вынести на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций в отношении других физических и юридических лиц, которые перевозят, выгружают, продают и перепродают продукцию, похищенную в ММКИ" , – резюмировало предприятие.

Как известно, на днях в Ростов отправилось уже третье судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях.

В свою очередь, Азовсталь и ММК им. Ильича обратились к Офису Генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя. Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.

Также генеральный директор Азовстали Энвер Цкитишвили отметил, что компания Метинвест внимательно следит за каждым листом металла, похищенным из Мариуполя, и подчеркнул, что все причастные к краже будут привлечены к ответственности.

Раньше мы рассказывали, что будет с заводом Азовсталь после войны. Также мы писали, как планируют восстанавливать завод Ильича.

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