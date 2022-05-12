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Кто отстроит Азовсталь? На заводе уже думают над восстановлением после войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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12 мая, 15:29
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Все чертежи по планировке завода переведены в электронный формат, поэтому выполнять реконструкцию будет легче
Кто поможет Украине отсроить Азовсталь
Кто поможет Украине отсроить Азовсталь / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Металлургический комбинат Азовсталь, который уже стал символом стойкости Украины в войне против России, обязательно будет отстроен, и за его восстановление заплатит Россия.

Об этом заявил директор по персоналу комбината Иван Голтвенко.

"Предприятия будут восстановлены за деньги врага. А технологии на сегодняшний день достигли такого уровня, что отстроить комбинат можно будет очень быстро. Тем более, что вся документация переведена в электронный формат, и выполнять реконструкцию будет намного легче", – рассказал он.

По его словам, сейчас ситуация на Азовстали крайне тяжелая, только за вчерашние сутки было больше 36 авиаударов по заводу. Но над Азовсталью продолжает стоять флаг Украины, подчеркнул он, и сейчас главная задача всего мирового сообщества – помочь с эвакуацией украинских бойцов, которые выполнили свой долг уже не на 100, а на 300%.

"По двум металлургическим предприятиям в Мариуполе сейчас созданы рабочие группы, которые проводят оценку, эта работа ведётся на постоянной основе, потому что обстрелы не прекращаются. Мы составляем оценку, исходя из спутниковых снимков и стоимости восстановления. И когда вернём Мариуполь, заводы будут отстроены", – резюмировал он.

Напомним, компания Метинвест Рината Ахметова намерена подать в суд на РФ с требованием возместить ущерб от разрушения своих заводов Азовсталь и ММК им. Ильича. Капитализация предприятий до войны составляла более 10 млрд долларов.

Ранее украинский бизнесмен Ринат Ахметов заявил, что гордится тем фактом, что Азовсталь стала символом стойкости Украины, и подчеркнул, что заводы в Мариуполе ни при каких условиях не заработают под российской оккупацией.

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Ранее мы рассказывали, что предприятия SCM бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабной войны России против Украины ежедневно передают примерно 1 млн долларов на оборону страны, и писали, как украинские бизнесмены помогают победить Россию.

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