Мир под угрозой дефицита? В Украине остановилось производство неона для чипов

Главные украинские поставщики неона, который нужен для производства чипов, остановили работу из-за нападения РФ

В Украине остановилось производство неона / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компании "Криоин Инжиниринг" и "Ингаз", которые расположены в Украине, сейчас не работают из-за нападения России. Они поставляют до 54% мирового неона, необходимого для лазеров, которые изготовляют чипы.

О возможном дефиците микросхем в мире сообщает Reuters.

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Мариупольский Ингаз поставлял до 20 тысяч кубометров неона в месяц в Тайвань, Корею, Китай, США и Германию. Одесский "Криоин" – до 15 тысяч кубометров в месяц.

Западные эксперты отмечают, что из-за российского вторжения украинские компании не смогут выполнить заказ. Это чревато дефицитом чипов, на которые особый спрос во время пандемии коронавируса.

От такой ситуации на рынке выиграть может только Китай. Именно там производят неон, кроме Украины. Однако китайские цены выше и постоянно растут.

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В других странах наладить соответствующее производство можно будет только через 2 года. Речь идет о чипах для микросхем, которые используют для создания медицинской техники, а также компьютеров, смартфонов, игровых приставок и другой электроники.

Выгода для Китая

Украинские аналитики убеждены, что Китай руководствуется выгодой для своей экономики. Иск от войны России с Украиной для него очевиден – это максимальный захват российских ресурсов.

Еще в начале марта власть КНР ведет переговоры со своими компаниями об инвестициях в Россию. В перспективе это позволит получить российское сырье фактически за бесценок.

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Ранее западные аналитики заметили, что китайские производители начали искать возможности для экспорта цветных металлов. Это очень выгодно Китаю, поскольку цены на алюминий, глинозем, медь и никель внутри страны не успевают за повышением стоимости морских перевозок.

В то же время в мире рекордно подорожал никель. Сейчас на Лондонской бирже металлов за тонну предлагают более 100 тысяч долларов.