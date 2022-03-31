На мировых рынках резко снизился спрос на сталь: что происходит

Украина и Россия являются большими экспортерами сталелитейной продукции, так что затяжной конфликт между странами негативно повлияет на мировой рынок стали

Война в Украине разрушает мировой рынок стали / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины может привести к катастрофическому снижению спроса на сталь, если боевые действия перейдут в стадию затяжного конфликта.

Об этом сообщает издание Reuters.

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"Еще до украинского кризиса мы столкнулись с тремя факторами риска снижения спроса на сталь – замедлением роста в Китае, глобальной нехваткой щепы и стремительным ростом цен на энергию и природные ресурсы", – рассказал председатель Японской федерации черной металлургии Эйдзи Хашимото.

Учитывая то, что Украина и Россия тоже экспортируют стальную продукцию в страны Евпропы, война, развязанная РФ, уже больно ударила по мировому рынку стали.

"Конфликт повлияет на мировую торговлю сталью, поскольку Россия и Украина имеют большое присутствие на рынке", – отметил Хашимото.

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Цены на сталь

Нападение РФ на Украину, а также санкции против страны-агрессора уже пошатнули цены на сталь на европейском рынке.

Так, неделю назад стоимость горячекатаного рулона в Северной Европе увеличилась на 10% в минувшую пятницу – до 1435 евро за тонну.

Арматура тоже дорожает к историческим максимумам по данным Kallanish Commodities Ltd.

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Ранее мы рассказывали, что Китай хочет воспользоваться ситуацией для расширения своего влияния на рынок цветных металлов, а в мире подорожал никель.