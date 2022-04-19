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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

На "Запорожстали" возобновили выплавку чугуна: как изменилась работа металлургов из-за войны

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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19 апреля, 11:53
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За все время своего существования промышленный гигант Украины останавливал производство только раз
Запорожсталь возобновляет работу
Запорожсталь возобновляет работу / Фото: Коллаж: Сегодня, Запорожсталь

Металлургический комбинат "Запорожсталь" начал выплавку чугуна после частичного вывода подразделений из режима горячей консервации.

Об этом сообщает Metinvest Media.

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Первая выплавка чугуна произведена после раздувания доменных печей №3 и №4. В дальнейшем планируется постепенное возобновление производственных процессов на сталеплавильном и прокатном переделах.

"За всю историю комбината его останавливали и запускали только один раз – после Второй мировой войны. В процессе запуска самая ответственная и сложная операция – это первый выпуск чугуна. Мы его сначала открыли на печи №4, затем на печи №3", – рассказал мастер ГП №3 Сергей Москалев.

В настоящее время все усилия комбината направлены на обновление логистики для непрерывного получения сырья и отгрузки продукции. Как отметил старший горновой доменной печи Максим Курелюк, запускать доменные печи после консервации достаточно сложно.

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"И физически, и потому, что все это мы делаем впервые. Обычно выпуск на доменной печи происходит раз в два часа, сейчас это время вдвое больше. Но эта работа очень важна и нужна. Для экономики очень важна металлургическая промышленность. Так что, если есть возможность работать, надо это делать. У нас в Запорожье ситуация стабильная, поэтому нам нужно продолжать работать и запускать производство. Верим в победу и делаем свой вклад в нее", – добавил он.

Кроме расконсервации доменных печей, комбинат запустил аглофабрику, в том числе три из шести агломашин по производству агломерата.

Напомним, с начала марта "Запорожсталь" перевели в режим горячей консервации. 25 марта комбинат частично возобновил работу агрегатов цеха холодного проката – дрессировочные станы 1700-1 и 1700-2, а также агрегат продольной резки №5. 6 апреля в работу запустили две доменные печи – №3 и №4.

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По итогам 2021 года "Запорожсталь" нарастила выпуск чугуна на 0,1% по сравнению с 2020 годом – до 4,5 млн т. Выплавка стали снизилась на 0,1% – до 3,8 млн т, а производство проката осталось на уровне предыдущего года – 3,2 млн т.

В январе-феврале 2022 года комбинат сократил выпуск проката на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 502,4 тыс. т.

Промышленность на военных рельсах

Полтора месяца времени понадобилось крупным промышленным предприятиям Украины, чтобы частично возобновить свою работу после полномасштабного нападения России.

Лучший темп в этом плане демонстрирует город Запорожье, где в работе уже часть мощностей "Запорожстали", "Запорожогнеупора" и "Запорожкокса".

"Мы готовы работать и дать отпор врагам нашим главным оружием – мирным трудом", – подчеркнул гендиректор "Запорожстали" Александр Мироненко.

Некоторые заводы перенесут свое производство на запад страны и запускают альтернативные мощности. На днях заработали новые производства машиностроительной компании Corum Group в Хмельницкой и Волынской областях.

По словам гендиректора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева, работа машиностроителей поможет обеспечить бесперебойную работу угольных предприятий, поэтому украинцы будут иметь свет и тепло в домах.

Ранее мы рассказывали, что украинские металлурги через РФ прекратили членство в международной ассоциации Worldsteel, и писали, что представители Европейской бизнес-ассоциации призвали украинские власти возобновить возмещение НДС.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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