Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Перед законом ответят все: гендиректор Запорожстали рассказал о краже металла россиянами

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 июня, 17:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, какие статьи нарушают оккупанты, когда вывозят корабли с украинским металлом
Оккупанты крадут украинское зерно из портов
Оккупанты крадут украинское зерно из портов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В оккупированном мариупольском порту находится много металлопродукции, принадлежащей компании Метинвест. Россияне воруют эту продукцию и вывозят на свою территорию.

Об этом заявил генеральный директор Запорожстали Александр Мироненко.

Реклама

"В Мариуполе находится очень много нашей продукции. И сейчас совершается кража этой продукции россиянами и вывоз ее в Российскую Федерацию", – подчеркнул Мироненко.

По его словам, все, кто ответственен за кражу, обязательно будут отвечать перед законом.

"Юристы компании Метинвест рассматривают возможности, как привлечь к ответственности тех, кто просто банально ворует металл. Но это свидетельствует, что россияне не способны что-либо создавать, а только грабить, убивать", – резюмировал Мироненко.

Реклама

Признают кражи

На днях российские СМИ сообщили, что в Ростов прибыло уже второе судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом, чем фактически признали свои преступления.

Ранее Азовсталь и ММК им. Ильича уже обратились к Генпрокурору с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из мариупольских комбинатов.

Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.

Реклама

Вывоз зерна

13 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Ростов следует уже третий корабль с украинским металлом с заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича группы "Метинвест".

По словам Андрющенко, очень символично, что кража произошла в День России – 12 июня.

"Сегодня" раньше писали, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Торговля
Крупнейшие партнеры США (млрд)
1
Канада Канада
$664,8
2
Мексика Мексика
$661,2
3
Китай Китай
$657,5
4
Япония Япония
$210,1
5
Германия Германия
$200,4
6
Южная Корея Южная Корея
$160,8
7
Британия Британия
$117,9
8
Тайвань Тайвань
$114
9
Индия Индия
$113,4
10
Вьетнам Вьетнам
$112,8
Больше
Водородное чудо
В Польше создали уникальный автобус
Смотреть фото
Ядерная угроза
Новая обложка The Economist
Энергорынок
Как ЕС разрывает связи с РФ👇
Читать
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять