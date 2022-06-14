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Привлечём к ответственности всех причастных, – гендиректор "Азовстали" об украденном металле

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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14 июня, 14:42
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Весь украденный из Мариуполя металл отслеживают и собираются заставить мародёров отвечать перед законом
Россияне поплатятся за мародерство в Мариуполе
Россияне поплатятся за мародерство в Мариуполе / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Российские военные снимают и выкладывают в сеть сюжеты, как они грузят рулоны металла, произведённые на "Азовстали" и ММК им. Ильича, и украденные из Мариуполя.

Как заявил генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили в интервью изданию Delo.ua, воровство не останется безнаказанным, ведь компания Метинвест отслеживает каждый украденный лист.

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"Теперь мы понимаем что такое "русский мир". Это украсть: украсть наше будущее, украсть продукцию из предприятия, даже унитазы скручивают", – поражается Цкитишвили.

Воры не смогут скрыться

Гендиректор "Азовстали" заверил, что Метинвест может отслеживать украденную продукцию, следовательно, все причастные к кражам, понесут ответственность. Компания знает каждый:

  • номер рулона;
  • марку стали;
  • и даже вагон.

"У них логика вора: если я украл вещь за сто гривен, то продам ее за гривну, вдруг кто-то купит. Но люди, которые могли раньше купить краденое, сейчас понимают, что могут быть преследования", – пояснил Цкитишвили.

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Недавно в Ростов отправилось уже третье судно, нагруженное украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях.

"Азовсталь" и ММК им. Ильича уже обратились к Офису генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя.

Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст.185 и 186 Уголовного кодекса.

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Перед законом ответят все

В оккупированном Мариупольском порту находится много металлопродукции, принадлежащей компании "Метинвест". Как заявил руководитель "Запорожстали" Александр Мироненко, россияне вывозят продукцию на свою территорию.

По его словам, все, кто ответственен за кражу, обязательно будут отвечать по закону.

"Юристы компании "Метинвест" рассматривают возможности, как привлечь к ответственности тех, кто просто банально ворует металл. Но это свидетельствует, что россияне не способны что-либо создавать, а только грабить, убивать", – резюмировал Мироненко.

13 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что в Ростов следует уже третий корабль с украинским металлом с заводов "Азовсталь" и ММК им. Ильича группы "Метинвест". "Сегодня" также писали, какое наказание ждет оккупантов за разорение украинских земель.

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