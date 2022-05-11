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Рецепт возрождения Украины: как экспортеры могут стать локомотивом восстановления

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 15:42
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После открытия для украинских производителей западных рынков наша страна может нарастить экспорт своей продукции и тем самым простимулировать экономику
Несмотря на открывшиеся перспективы, у украинских экспортеров существует и ряд проблем
Несмотря на открывшиеся перспективы, у украинских экспортеров существует и ряд проблем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за войны, которую развязала Россия против нашей страны, украинская экономика рискует потерять по итогам года от 30% до 50% ВВП. Разрушенные предприятия, взорванные склады и нефтебазы, школы и мосты, миллионы беженцев, оставшихся без работы – все эти проблемы не дадут быстро восстановиться экономике.

Чтобы как-то ускорить процесс восстановления, Великобритания и Канада отменили все пошлины и квоты для украинской продукции. США пошли на беспрецедентный шаг и отменили импортные пошлины на украинскую сталь – подчеркнув, что металлургическая отрасль является одним из двигателей украинской экономики. На очереди Евросоюз: там сейчас также рассматривают вопрос отмены импортных пошлин в торговле с Украиной.

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Казалось бы, это отличный шанс для экспортеров, чтобы закрепиться на этих рынках, но быстро нарастить поставки не получится. "Сегодня" вместе с экспертами разбирались, что мешает украинскому бизнесу быстро завоевать иностранные рынки.

Перспективы для Украины

С одной стороны, из-за защитных мер, которые вводили западные страны против нашей продукции, мы теряли ежегодно миллиарды долларов. Только в одной металлургии недополученная прибыль украинских производителей исчисляется минимум в 3,5 млн тонн продукции на сумму в 3 млрд долларов в год.

С другой стороны, ЕС ввел санкции против ряда российских отраслей, и теперь у украинских предприятий появилась возможность занять их место.

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"Отказ от поставок из РФ происходит даже там, где санкций нет: нам следует поблагодарить отдельные европейские предприятия, которые в частном порядке полностью отказались от поставок российского металла. Будем надеяться, что Евросоюз еще больше усилит санкционное давление на российскую металлургию – вторую после нефти и газа экспортную статью доходов страны-агрессора", – говорит президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

По его словам, резкое сокращение поставок металла ожидаемо привело к дефициту и росту цен на металл в Европе и мире. Спрос на металл будет расти из-за того, что страны-союзники сейчас занялись производством оружия и брони для Украины.

Проблемы экспортеров

Несмотря на открывшиеся перспективы, у украинских экспортеров существует и ряд проблем. В первую очередь – разрушенные предприятия: в оккупированном Мариуполе серьезно повреждены два металлургических гиганта Украины – "Азовсталь" и ММК им. Ильича.

Существуют проблемы с логистикой. Около 60% украинского экспорта приходилось на портовую инфраструктуру Черного и Азовского морей. Сейчас украинские порты или заблокированы, или оккупированы. Поэтому единственным способом вывезти продукцию остается железная дорога, которая работает на пределе возможностей.

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Но к этим проблемам добавилась еще одна. Дело в том, что государство с нового года прекратило возмещение НДС экспортерам. Получается, что в Украине они платят НДС своим контрагентам, а экспортируя продукцию за рубеж, не могут получить возврат переплаченных налогов.

Причин, из-за которых было заблокировано возмещение, несколько. Первая – на период военного времени были остановлены документальные налоговые проверки бизнеса. Вторая – не завершены так называемые камеральные проверки: срок их проведения продлили с 30 дней до 90, но три месяца – это слишком большой срок для предприятия, которое нуждается в своих деньгах сейчас, чтобы расплатиться с контрагентами. И третья – из-за того, что введенная приказом Минфина №15 от 17.01.2022 новая форма налоговой накладной не работает, закрыта регистрация налоговых накладных. А без этого возмещение НДС невозможно физически.

Три этих шага власти лишили украинских экспортеров оборотных средств, а как следствие – возможности инвестировать в перенос бизнеса, восстановление предприятий и другие процессы, которые помогли бы увеличить объемы производства, выплаты зарплат и уплату налогов. В такой ситуации речь не идет о создании новых рабочих мест – под угрозой даже сохранение существующих, а также приток валюты в страну. Ведь замороженные средства предприятий делают невозможной полноценную работу.

Кроме того, попытка государства решить свои проблемы лишь за счёт экспортеров приведёт к остановке производства. Лучшим выходом в такой ситуации стало бы равномерное распределение дополнительной нагрузки на все субъекты хозяйствования, а не только на ту группу предприятий, которая столкнулась с многочисленными проблемами, в том числе логистическими, подчеркивают эксперты.

"В настоящее время несвоевременное возмещение НДС блокирует до 20% оборотных средств предприятий ГМК. Вместе с тем поставщики требуют от них полную предоплату за свои товары и услуги. Эти факторы заставляют бизнес сокращать объемы закупок, а значит, это делает невозможным наращивание объема производства и экспорта", – заявили в Европейской бизнес ассоциации.

Фактически блокирование возмещения НДС увеличивает себестоимость украинской продукции на 20%. При таких условиях ни один бизнес не сможет конкурировать на мировом рынке – тем более с учетом имеющихся логистических проблем.

Навести порядок с налогами

Решить проблемы с возмещением НДС достаточно просто: нужно отменить мораторий на проверки, завершить камеральные проверки и возобновить регистрацию налоговых накладных. Но, по словам экспертов, власть уже и сама запуталась в своих попытках стимулировать экономику в военное время, а попытка отменить ряд налогов превратилась в систему с отсутствующей логикой.

"На мой взгляд, текущая система напоминает полный бардак. Часть предприятий работают с НДС, часть – с 2% с оборота. НДС с введением военного положения фактически перестал быть налогом на добавленную стоимость. При этом возмещение государство тормозит из-за проблем с наполнением бюджета. Думаю, пора здесь наводить порядок и запускать возмещение НДС", – говорит экономист Даниил Монин.

По его словам, первое время возмещение могут выдавать ОВГЗ-облигациями. По крайней мере такие планы были по возмещениям за январь. Под эти бумаги предприятия смогут взять кредиты или же будут их продавать с дисконтом 15-20%, как это уже было в 2015 году.

Экономист Борис Кушнирук подчеркивает: нынешняя ситуация, когда НДС возмещается в ручном режиме, недопустима.

"Если одним выдают возмещение, а другим нет, это открывает возможности для коррупционных составляющих. Кто-то договорится под патриотическими лозунгами о возврате НДС, а кому-то не дадут, то скорее всего тут речь идет о коррупции. И в условиях войны это может быть одним из наиболее раздражающих факторов", – говорит Кушнирук.

По его словам, государство должно установить четкую единую и прозрачную процедуру для всех участников экономических процессов.

"Возможны два варианта возобновления возмещения НДС. Первый – выпуск ОВГЗ-облигаций. Мы понимаем, что сейчас с деньгами у правительства не очень хорошо, но предприятия смогут кредитоваться под их залог. Таким образом у экспортеров появятся оборотные средства. Второй вариант – это возмещение, но с учетом того, что экспортеры направляют эти средства исключительно в производство и создание рабочих мест, чтобы эти средства не попадали на валютный рынок и не давили на курс гривни. И использование средств нужно каким-то образом контролировать", – говорит Борис Кушнирук.

Экономист Алексей Кущ обращает внимание на то, что годового периода, на который Британия, Канада и США открыли свои рынки для Украины, – недостаточно. По его словам, любой бизнес-план рассчитан минимум на пять лет, поэтому нужно работать над тем, чтобы продлить безналоговый период для украинских товаров на внешних рынках.

"А что касается возмещения НДС, то с учетом ежемесячного дефицита бюджета на сумму около 5 миллиардов долларов государству сложно будет возобновить выплаты в полном объеме. Но можно начинать выплачивать предприятиям-экспортерам, которые поставляют за рубеж промышленные товары с высокой долей добавочной стоимости в своей продукции", – говорит Алексей Кущ.

Также, по его словам, для предприятий агрокомплекса выплаты можно начать несколько позже. Ведь сейчас экспорт некоторых видов агропродукции запрещен, а часть экспортеров не сможет осуществить поставки из-за проблем с логистикой.

На днях правительство заявило, что проблему с возмещением НДС решают, и она будет возобновлена уже в ближайшее время. Эксперты приветствуют это заявление и призывают не затягивать – ведь сейчас Украина нуждается в сильной экономике как никогда.

Также мы писали о том, что экономике Украины требуется поддержка международных партнеров. Речь идет о долгосрочных решениях, таких как отмена импортных квот и пошлин.

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