Reuters: Ахметов пообещал подать в суд на Россию за уничтожение Мариуполя

Компенсация может составить 17-20 миллиардов долларов, но окончательную сумму взыскания установит суд

Ахметов будет судится с РФ за разрушение Мариуполя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бизнесмен Ринат Ахметов заявил о планах предъявить России иск за уничтоженные в Мариуполе сталелитейные предприятия.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Мы обязательно подадим в суд на Россию и потребуем надлежащей компенсации за все убытки и потерянный бизнес", — заявил Ринат Ахметов.

Речь идет о 17-20 млрд долларов, но окончательная сумма будет определена в судебном процессе против России.

Reuters отмечает, что бизнесмен с первого дня войны находится в Украине.

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"Ахметов сказал, что он остался в Украине с начала войны с Россией, он верит в свою страну и победу", – отмечает издание.

Ранее Ринат Ахметов рассказал, что морально ожидал нападения России на Украину. Также он назвал геноцидом действия России в Украине.