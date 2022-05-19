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Рынок цветных металлов резко обвалился: при чем здесь США и Китай

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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19 мая, 18:50
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Рассказываем, что происходит на рынке цветных металлов
Что происходит с ценами на цветные металлы
Что происходит с ценами на цветные металлы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В мире наблюдается снижение цен на цветные металлы. Это может сигнализировать о том, что экономики трех самых крупных потребителей — Китая, США и ЕС, входят в рецессию.

Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской Бирже Металлов (LME).

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Так, стоимость меди держится на отметке в 9,2 тыс. долларов за тонну (на пике цены на неё превышали $10 тыс.). Кроме того, за последнюю неделю запасы меди на складах LME выросли на 5%, до 181 тыс. т.

Кроме меди, теряют в цене и другие цветные металлы:

  • свинец — до 2 тыс. долларов (снижение на 1,96%)
  • олово — 3 тыс.319 долл/т (-2,5%)
  • никель — 26 тыс 159 долл/т (- 1.47%).

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Отмечается, что так рынок цветных металлов не реагирует на китайскою стратегии "нулевой заболеваемости ковидом", и нестабильную ситуацию в мировой экономике.

Тем временем аналитик Julius Baer Карстен Менке расказал журналистам Reuters следующее:

"Мы полагаем, что цены на металлы, вероятно, уже прошли пик текущего года в первом квартале. В средней и долгосрочной перспективе китайскому спросу будет сложно восстановиться после этих локдаунов", – отметил он.

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Китай хочет захватить рынок экспорта цветных металлов

Некоторые китайские производители и трейдеры ищут дополнительные возможности для экспорта цветных металлов после того, как цены на морские перевозки рванули вверх из-за войны в Украине.

Все дело том, что нынешняя война РФ против Украины вызвала большие опасения за снижение поставок цветных металлов во всем мире, что, в свою очередь, взвинтило цены на морские перевозки.

Ранее мы рассказывали, как украинская металлургия переживает войну и писали, как Украина может повлиять на цены на металл.

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