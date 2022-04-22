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Украинские предприятия столкнулись с нехваткой оборотных средств – как предлагают возрождать экономику

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 апреля, 17:53
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Что происходит с украинскими металлургическими предприятиями во время войны
Украинские металлурги и война: что происходит
Украинские металлурги и война: что происходит / Фото: Getty Images

Украинские предприятия ГМК столкнулись с нехваткой оборотных средств, вызванной блокировкой возмещения НДС. Так, по приказу Минфина №15 от 17.01.22г., экспортеры не могут зарегистрировать налоговые накладные, а соответственно – получить законное возмещение НДС, уплаченное за сырье, материалы или услуги. Поэтому они не могут возобновлять производство в довоенных объемах, а тем более — его наращивать, чтобы возродить экономику Украины.

Об этом заявил президент ОП Укрметаллургпром Александр Каленков.

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"Государство прекратило возмещение НДС экспортерам, в частности металлургам и горнякам. Речь идет о более чем 10 млрд грн по всей отрасли. Предприятия фактически не имеют доступа к 20% своих оборотных средств, в то время как поставщики сырья, материалов и услуг, необходимые для производства, требуют полной предоплаты с учетом военного положения в стране. Как следствие бизнес вынужден сокращать объемы закупок. Следовательно, увеличение производства и экспорта значительно усложняется", – объясняет он.

Каленков подчеркнул: работающие (и временно неработающие тоже) предприятия ГМК сейчас делают все возможное, чтобы сохранить рабочие места и платить зарплаты. Кроме того, с первых дней российского вторжения в Украину предприятия оказывают финансовую и материальную поддержку ВСУ, организуют эвакуацию населения, закупают и осуществляют доставку гуманитарной помощи.

То, что у бюджета Украины сейчас проблемы с поступлениями, безусловно, проблема, подчеркивают экспортеры. Но в таком случае, поиски дополнительного финансирования должны быть направлены на все отрасли экономики: попытка получить дополнительное финансирование путем блокирования оборотных средств экспортных отраслей приведет к потере конкурентоспособности Украины на мировых рынках, а этого необходимо избежать.

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"Украинские чиновники, в частности первая вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко, часто подчеркивает необходимость возрождения бизнеса на неоккупированных территориях ради наполнения бюджета. Возмещение НДС в полном объеме позволит возобновить производство, а соответственно – увеличить экспорт продукции. Так металлурги и горняки смогут оказывать нашим воинам и населению еще больше помощи, а Украина получит больше налогов и валютных поступлений, необходимых для восстановления экономики и нашей победы над российским агрессором", – резюмировал Каленков.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что для развития экономики государство должно разблокировать возмещение НДС для экспортеров горняков и аграриев. Он выразил убеждение, что у государства присутствуют все необходимые для этого финансовые инструменты.

Ранее мы рассказывали, что почему Ассоциация Укрметаллургпром, которая объединяет ведущие металлургические предприятия и горно-обогатительные комбинаты Украины, вышла из международной организации металлургов Worldsteel.

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