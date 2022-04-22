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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

Украину ждет серьезный дефицит из-за войны – какого сырья будет не хватать

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 апреля, 11:50
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Рассказываем, как война мешает украинской угольной промышленности и чем это грозит
Украина может столкнуться с проблемами в обеспечении сырьем
Украина может столкнуться с проблемами в обеспечении сырьем / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сейчас Украина достаточно обеспечена железной рудой и железорудной продукцией, а основной проблемой является уголь.

Об этом "Сегодня" рассказал экономист и социальный философ Алексей Билязе в блоге.

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По его словам, при уменьшении производства чугуна до 12,3 млн т в год на комбинатах с оборудованием для пылеугольного вдувания, Украина нуждается в 5,2 млн тонн коксующегося угля.

Проблема заключается в том, что главная добыча этого вида угля в Украине происходит в шахтах возле городов Покровск и Доброполья Донецкой области. Следовательно, эти предприятия – в зоне риска.

Еще один нюанс – поставки угля для пылеугольного вдувания, которые импортировали из РФ. Альтернативой может быть Австралия, поскольку другие страны не могут обеспечить такого объема.

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"В результате потери портов возможности по импорту угля в Украину ограничены. Прежде всего, ЕС отказался покупать коксующийся уголь и уголь для пылеугольного вдувания в РФ, и в данный момент импортирует уголь из США, Канады и Австралии", – объясняет эксперт.

Это привело к повышению цен на уголь и серьезно усложнило логистику, перегрузило морские порты. Проблемы появились и со снабжением флюсов, которые нужны для изготовления извести.

До начала войны с РФ еще в 2014 году Украина использовала известняки из Еленовского месторождения, а после два из трех ФДК были вынуждены остановиться. Известняк добывали только на Новотроицком РУ, которое остановилось в марте 2022 года.

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"Альтернатива – снабжение известняками из небольших месторождений правобережной Украины. Однако они хуже известняков из Еленовского месторождения, а кроме того – логистика этих поставок сложнее", – рассказывает Билязе.

Экономист считает, что чисто теоретически импортировать этот недостающий ресурс можно из ОАЭ, Турции или Словакии, но из-за ограниченного доступа к портам – только из Словакии.

Остановка Азовстали и экономика

Эксперт также рассказал, что следствием остановки Азовстали и Мариупольского металлургического комбината имени Ильича может стать снижения экспорта стали из Украины на 8,2 млн тонн или на 5-10 млрд долларов в год.

Утрата этих комбинатов для украинской экономики приведет к потере 3,05% ВВП. Прямые потери – это 0,43% и косвенные – 2,62%.

"Сегодня" также писали, как изменилась работа металлургов Запорожстали и рассказывали, что в мире рекордно взлетели цены на золото.

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Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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