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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

В Европе вырос спрос на украинский металл – в чем причина

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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6 апреля, 14:46
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Рассказываем, с какого момента и почему в Европе вырос спрос на украинский металл
Европа начала активно покупать в Украины металл
Европа начала активно покупать в Украины металл / Фото: Коллаж: Сегодня

Из-за войны Украина потеряла около 30% металлургических мощностей, ведь мариупольские заводы давали более трети стального производства.

Однако в связи с санкциями против России спрос на украинский металл в Европе значительно вырос. Об этом заявил генеральный директор комбината "Запорожсталь" Александр Мироненко.

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Европа отказалась от российского металла

По словам Мироненко, до войны европейские рынки продукции, которую производит "Запорожсталь", были фактически заблокированы для Украины.

"Но когда Европа отказалась от закупок металла в России, мы видим устоявшийся спрос на нашу продукцию, мы можем отгружать нашим партнерам в Европе все, что мы производим. То есть это существенная помощь со стороны наших европейских партнеров", отметил он.

Однако для наращивания объемов производства необходимо решить проблему поставки серной кислоты и угля, а также логистические вопросы. Западные переходы не могут принимать весь объем сырья и готовой продукции. Это связано в том числе с необходимостью перегружать грузы из-за того, что ширина колей в Украине и Европе разная.

"Нам пришлось переориентироваться, потому что традиционно мы все получали и отправляли через морские порты Украины, но они заблокированы агрессором. Поэтому совместно с государственными органами, с УЗ мы работаем над тем, чтобы сделать новые цепочки. Сейчас есть небольшие проблемы со скоплением продукции на пограничных пунктах пересечения, но они решаются", подчеркнул Мироненко.

Мировые рынки металлопродукции

Из-за российской войны против Украины в мире может образоваться катастрофическое снижение спроса на сталь, если боевые действия перейдут в стадию затяжного конфликта.

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Поскольку Украина и Россия были очень крупными поставщиками стальной продукции, война сильно бьет по этому рынку. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, как "Метинвест" переводит промышленность на военные рельсы и решает проблему экспорта металлургической продукции.

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