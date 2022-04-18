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СЕГОДНЯ Industry Металлургия

В мире рекордно взлетели цены на золото

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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18 апреля, 18:22
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Золото дорожает в качестве актива-убежища при высоком инфляционном давлении в США
Золото снова дорожает на фоне нестабильной ситуации в мире
Золото снова дорожает на фоне нестабильной ситуации в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые цены на золото выросли до пятинедельного максимума и продолжают укрепляться на фоне повышенных геополитических рисков.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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В понедельник, 18 апреля, фьючерс на золото подорожал на 0,8% – до 19,90 долл. На максимуме в ходе торгов цена достигала 1995,05 долларов. В последний раз на этой отметке она была 11 марта.

На динамику цен на золото влияют сразу несколько факторов, а именно:

  • боевые действия в Украине;
  • повышенная инфляция;
  • риск рецессии в США.

"Золото укрепляется из-за повышения инфляции и повышенных геополитических рисков", – сказал аналитик CMC Markets Келвин Вонг.

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Стоимость золота растет даже несмотря на рост доходности десятилетних казначейских облигаций до 3% из-за признаков того, что Федрезерв решится на агрессивное повышение процентных ставок.

Куда лучше инвестировать

По словам американского инвестора и визионера Роберт Кийосаки, выгоднее всего вложиться в консервативные активы, например, золото.

Сам бизнесмен впервые купил золото в 1972 году, когда оно торговалось по 50 долларов за унцию.

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Сейчас слитки торгуются примерно по 1800 долларов за унцию. Инвестор продолжает и дальше покупать драгоценный металл.

"Сегодня" также писали, кто является главными потребителями российской нефти, и рассказывали, что происходит с экспортом черного золота сейчас.

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894
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Кредитные союзы Кредитные союзы
205
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Ломбарды Ломбарды
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Страховщики Страховщики
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Лизинговые компании Лизинговые компании
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Коллекторские компании Коллекторские компании
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Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
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