В мире рекордно взлетели цены на золото

Золото дорожает в качестве актива-убежища при высоком инфляционном давлении в США

Золото снова дорожает на фоне нестабильной ситуации в мире / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мировые цены на золото выросли до пятинедельного максимума и продолжают укрепляться на фоне повышенных геополитических рисков.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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В понедельник, 18 апреля, фьючерс на золото подорожал на 0,8% – до 19,90 долл. На максимуме в ходе торгов цена достигала 1995,05 долларов. В последний раз на этой отметке она была 11 марта.

На динамику цен на золото влияют сразу несколько факторов, а именно:

боевые действия в Украине;

повышенная инфляция;

риск рецессии в США.

"Золото укрепляется из-за повышения инфляции и повышенных геополитических рисков", – сказал аналитик CMC Markets Келвин Вонг.

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Стоимость золота растет даже несмотря на рост доходности десятилетних казначейских облигаций до 3% из-за признаков того, что Федрезерв решится на агрессивное повышение процентных ставок.

Куда лучше инвестировать

По словам американского инвестора и визионера Роберт Кийосаки, выгоднее всего вложиться в консервативные активы, например, золото.

Сам бизнесмен впервые купил золото в 1972 году, когда оно торговалось по 50 долларов за унцию.

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Сейчас слитки торгуются примерно по 1800 долларов за унцию. Инвестор продолжает и дальше покупать драгоценный металл.

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