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В России остановился крупнейший завод по производству свинца

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 10:56
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Еще несколько российских предприятий производящих продукцию для оборонной промышленности, также рискуют закрыться
В России остановил работу завод Фрегат
В России остановил работу завод Фрегат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России прекратил работу крупнейший по производству вторичного свинца завод "Фрегат". На заводе выпускали почти 25% объема всего производства свинца в РФ — около 40 тыс. тонн продукции в год.

Как сообщают российские СМИ, "Фрегат" остановил свою работу после того, как не получило от Министерства промышленности и торговли РФ лицензии на экспорт свинца, необходимого для оборонной промышленности.

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Отмечается, внутренний спрос на эту продукцию крайне низкий. По этим же причинам под угрозой закрытия находятся и другие российские предприятия пр производству свинца.

Сообщается также, что с начала 2022 года завод выпустил около 17,5 тыс. тонн свинца и сплавов, а лицензия на экспорт от Минпромторга выдается с 15 мая по 15 ноября.

На "Фрегате" уверяют, что работа завода будет возобновлена уже через месяц. За это время предприятие хочет изучить ситуацию с лицензированием и занятся поиском новых рынков сбыта.

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Сейчас в компании работают 227 сотрудников, которым планируют выплачивать 2/3 должностного оклада.

Санкции остановили свинец

Производство свинца в России оказалось под угрозой из-за международных санкций за войну РФ в Украине. По этой причине европейский рынок был закрыт для производителей из страны-агрессора.

Помимо этого, с 10 июля 2022 года под запретом будут поставки продукции в ЕС из-за вступления в силу пятого пакета ограничений, утвержденного Евросоюзом.

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Ранее мы рассказывали, что G7 готовит мощный удар по экспорту российской нефти, и писали, как санкции за войну уже сказались на россиянах.

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