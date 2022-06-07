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Вредит восстановлению экономики: что не так с законопроектом об индустриальных парках

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 июня, 18:27
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Рассказываем, что не так с законопроектом об индустриальных парках
В Украине разгорелись дискуссии по поводу законопроекта про индустриальные парки
В Украине разгорелись дискуссии по поводу законопроекта про индустриальные парки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Народные депутаты внесли в законопроект №5688 об индустриальных парках (ИП) правки, создающие дискриминацию по металлургическим предприятиям Украины и препятствующие их восстановлению.

Об этом написал на своей странице в Фейсбуке президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

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В целом законопроект об ИП эксперт считает правильным и нужным — ведь фискальные послабления, как освобождение предприятий от налога на прибыль, НДС и ввозной пошлины на импорт нового оборудования и комплектующих для него, а также возможность льготных ставок налога на недвижимость и платы за землю, – даст толчок для развития предприятий, а значит для наращивания производства и увеличения количества рабочих мест.

"Но у меня вызвало изумление поправки, которыми предлагается забрать право воспользоваться этими льготами у металлургов. Ведь в этом нет никакой логики. Важнейшими статьями украинского экспорта были и остаются зерно и металл. Это очевидно даже из того, что именно эту продукцию Россия цинично и нагло ворует на оккупированных территориях", – подчеркнул Каленков.

Металлурги и аграрии дают стране больше валютных поступлений, дают работу и высокую зарплату сотням тысяч украинцев. Но если у аграриев есть ряд льгот и субсидий, то металлургам предлагают их не давать даже там, где эта опция прямо прописана законами. И это — в условиях, когда из-за россиян Украина потеряла два стальных гиганта — мариупольскую крепость Азовсталь и ММК им. Ильича.

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Александр Каленков уверен, что в ситуации, когда украинская армия борется за территориальную целостность, а президент привлекает международных партнеров для дальнейшего обновления Украины, некоторые народные депутаты намеренно тормозят развитие одной из основных отраслей.

"Народные депутаты на словах "с Мариуполем в сердце", а на деле – вносят правки, исключающие стимулирование восстановления Азовстали и других металлургических заводов, которые обеспечивают Украине сотни тысяч рабочих мест, миллиарды долларов валютных поступлений и десятки миллиардов гривен налогов в бюджет. Надеюсь, народные избранники не допустят такой дискриминации в сторону металлургов и отклонят правки, препятствующие быстрому восстановлению целой отрасли. Это позволит вернуть жизнь разрушенным заводам. А металлургам – вернуться в родные города", – резюмировал он.

Как известно, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5688 об индустриальных парках. Ко второму чтению глава Налогового комитета Даниил Гетьманцев и член того же комитета Нина Южанина подали правки в законопроект, предусматривающий, что предприятия, занимающиеся производством кокса, чугуна, стали и ферросплавов, а также продуктов нефтепереработки, не освобождаются от налога на прибыль, а также от НДС на импорт нового оборудования.

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Как отметили эксперты, такие правки дискриминационны, и нарушают нормы базового закона об индустриальных парках.

Раньше мы рассказывали о восстановлении разрушенных заводов в Мариуполе . Также мы писали о том, как проект Stop Bloody Energy разрушает экономику РФ .

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