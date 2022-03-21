Запад поможет? Как Украине обеспечить себя энергетической независимостью

Рассказываем, как западные партнеры могут помочь Украине в обеспечении энергетической безопасности

В Украине достаточно угля и газа, чтобы обеспечить себе энергетическую безопасность / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Консолидированные усилия украинских энергетиков и западных партнеров позволят обеспечить энергетическую безопасность и стабильную работу энергосистемы.

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в ходе онлайн-дискуссии Atlantic Council "Последствия войны России на энергетическую безопасность".

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"У нас достаточно угля и газа, Украина имеет самые большие запасы угля и газа в Европе. Нам необходимо консолидировать все наши усилия внутри страны и наших западных партнеров для обеспечения энергетической безопасности Украины", – сказал он.

Тимченко в очередной раз призвал страны Запада закрыть небо над украинскими атомными электростанциями и запретить любое использование авиации, дронов или крылатых ракет в 30-километровой зоне вокруг всех пяти АЭС.

"На кону слишком много, чтобы полагаться только на удачу. Человечество пережило Чернобыль и Фукусиму, но теперь Россия угрожает миру еще одной катастрофой, еще большего масштаба" , – подчеркнул Тимченко.

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Стоимость энергоресурсов в мире стремительно растет

Мировая цена на нефть продолжает расти. Большинство экономистов объясняют это тем, что перспектива переговоров между РФ и Украиной нечеткая. США и страны ЕС уже готовят пятый пакет санкций, предусматривающий нефтяное эмбарго против агрессора.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили в пятницу, 18 марта, на 2,6%, до 109,39 долларов за баррель после роста почти на 9% в четверг, что является наибольшим процентным приростом с середины 2020 года.

В то же время, по данным Investing, по состоянию на 13:07, по киевскому времени, стоимость эталонной марки была уже 112,25 долл. за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI 18 марта тоже выросли на 2,9%, до 105,91 долларов за баррель, прибавив 8% к росту в четверг. А уже с начала новых торгов 21 марта стоимость энергоресурса составила 107,58 долл. за барр.

Ранее мы рассказывали, что, по словам президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, после того, как будут найдены пути, как заменить Россию как поставщика энергоресурсов, цены начнут снижаться.

Также мы писали, о важнейших экономических новостях на прошлой мартовской неделе.