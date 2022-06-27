Автоцивілка для водіїв: як уникнути штрафів та купити поліс "Зелена картка"

Коротко про різні способи оформлення автоцивілки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Згідно з міжнародними нормами, які діють ще з 1949 року, на території європейських країн усі водії повинні мати страховий поліс – "Зелену картку".

Як розповіли спеціалісти ПУМБ, такий вид страхування є обов’язковим щодо всіх транспортних засобів, що виїжджають з території України, і покриває збитки, завдані третім особам за кордоном, але не розповсюджується на винуватця ДТП.

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Попри війну, подорож автівкою за кордон неможлива страхового поліса. На початку березня з України можна було виїхати і без поліса страхування, але вже квітня з це послаблення скасували.

Наявність поліса для водіїв є обов’язковою, а за його відсутність можуть оштрафувати на декілька тисяч євро.

Як уникнути штрафів?

Щоб не довелося платити за порушення, експерти ринку страхування пропонують два варіанти своїм клієнтам.

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Перший – придбати поліс страхування автоцивілки, який випишуть після перетину кордону тією країною, куди заїхала автівка. Зазвичай, річний поліс автоцивілки в Європі коштує від 400 до 900 євро, у залежності від країни.

Другий – купити "Зелену картку" в Україні до перетину кордону або оформити її онлайн. Таку послугу надають декілька українських страхових компаній та банків, зокрема, ПУМБ.

Переваги купівлі онлайн

Однією з головних переваг придбання "Зеленої картки" онлайн – можливість оформлення навіть за кордоном. Електронну версію страхового поліса миттєво надсилають на електронну пошту покупця.

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До того ж вартість поліса в Україні значно нижча за аналоги в Європі. У банку ПУМБ вартість "Зеленої картки" на рік становить 6,6 тис. грн (215 євро).

Ще один плюс такої послуги – при перетині кордонів кількох країн не доведеться купувати місцевий поліс автоцивілки, адже "Зеленої картки" достатньо.

Як купити поліс онлайн?

Все, що потрібно для купівлі "Зеленої картки" онлайн – доступ до інтернету. На сайті банку необхідно обрати тип транспортного засобу, строк дії поліса та напрямок подорожі.

Після цього необхідно зазначити своє ім’я та прізвище, адресу електронної пошти, контактний телефон, термін перебування за кордоном та інформацію щодо транспортного засобу (марку, модель та інше).

Знадобиться також закордонний паспорт, ідентифікаційний код (ІПН) та технічний паспорт автомобіля.

У банку ПУМБ клієнти можуть оформити поліс на місяць вперед. Навіть якщо купити його зараз, він почне діяти з середини липня.

Штрафи для водіїв під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, які штрафи продовжують діяти в Україні, попри воєнний стан. Наприклад, за відсутність страхового поліса, водієві загрожує штраф від 425 до 850 грн за ст. 126 КУпАП.

Більшість страхових компаній працюють у звичному режимі та відшкодовують збитки після ДТП. Винятком може бути лише пошкодження майна внаслідок бойових дій.

Окрім цього, з 16 травня на багатьох дорогах відновили автофіксацію порушень правил дорожнього руху на камери відеоспостереження. У мирний час на трасах встановили 270 камер, завдяки яким бюджет поповнився на пів мільярда гривень.

Як і раніше, забороняється керувати автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Порушникам доведеться заплатити штрафи у розмірі від 17 до 51 тис. грн, їх також можуть позбавити водійських прав та навіть конфіскувати авто на потреби Збройних сил України.

Водіям фур не можна порушувати габаритно-вагові норми на дорогах. За це передбачений штраф від 8500 до 51 000 грн. За використання заглушок замість пасків безпеки – штраф 510 грн, вчасно не ввімкнену аварійку – 425 грн, порушення правил паркування – від 340 грн.

Редакція "Сьогодні" також писала про зміни правил отримання та видачі водійських прав з 24 липня і нововведення на заправках WOG по Україні.