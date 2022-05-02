"Азовсталь" тримає оборону: як Маріуполь виграв час для інших міст

Азовсталь перетворилась на фортецю під час війни / Фото: Сайт города Мариуполя , Колаж: Сьогодні, Полк АЗОВ telegram

Металургійний комбінат "Азовсталь" став фортецею, де українські бійці мужньо тримають оборону від російських загарбників.

Як заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко в інтерв'ю "Українській правді", найсильніші військові підрозділи РФ намагалися захопити "Азовсталь", але наткнулись на спротив.

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"Наш героїчний полк "Азов", Національна гвардія, морські піхотинці та прикордонники – це справжні герої. На території "Азовсталі" є і хлопці, і дівчата, і лікарі, і мирне населення. Вони в дуже складних умовах перебувають. Якщо Маріуполь у цілому в складному становищі, то там ще складніше", – розповів міський голова.

Маріуполь наразі майже повністю захопили російські війська. "Азовсталь" тримає оборону, тож проти неї й кинули найсильніші підрозділи агресора.

"Наші героїчні хлопці дуже професійно робили контрнаступи. Вони палили і палять багато російської техніки, б'ють ворожу силу", – наголосив Бойченко.

За його словами, українські військові продовжують знищувати численну кількість техніки Росії. Фактично, вони стримали наступ на Україну та зробили просування далі неможливим.

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Мер Маріуполя переконаний, що місто виграло час для інших українських міст. Керівники військових частин наголошують, що не були готові до війни, але завдяки захисникам Маріуполя мали час підготуватися.

"Кожен має розуміти, що захисники Маріуполя зробили основне – стримали ворога, дали можливість підготуватися більш ретельно", – пояснив Бойченко.

Українське промислове місто

Раніше український бізнесмен, власник "Азовсталі" Рінат Ахметов заявив, що гордий тим фактом, що завод став осередком спротиву у Маріуполі. Він підкреслив: за жодних умов його підприємства не працюватимуть під російською окупацією.

За словами бізнесмена, місто було, є та буде українським. Він переконаний, що українські військові відстоять Маріуполь, а мирних жителів вдасться евакуювати.

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Рінат Ахметов назвав те, що відбувається в Маріуполі, глибокою трагедією, за яку Росія має понести відповідальність. Російських військових потрібно покарати за вчинену катастрофу й ніколи про це не забувати.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, місто дуже постраждало, однак Рінат Ахметов пообіцяв відбудувати металургійні заводи й допомогти відновити Маріуполь.

"Моя мета – повернутися в український Маріуполь та реалізувати наші плани, щоб маріупольська сталь як і раніше конкурувала на світових ринках. Я впевнений, що у повоєнному відновленні України, SCM як найбільший приватний бізнес країни відіграватиме ключову роль", – зазначив бізнесмен.

Компанія Метінвест має два великі металургійні заводи в Маріуполі – Ілліча та "Азовсталь". Їх перевели в режим гарячої консервації, щоб захистити обладнання та запобігти нещасним випадкам. Внаслідок бойових дій вони зазнали пошкоджень, але поки місто в окупації, оцінити збитки вкрай складно.

Раніше ми писали, як українські компанії допомагають людям, що виїхали з Маріуполя через війну. Читайте також про те, що проєкт "Рятуємо життя" отримав подяку за внесок у боротьбу з гуманітарною кризою.