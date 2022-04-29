Азовсталь пручається: російські війська не змогли захопити завод у Маріуполі

Російські війська не змогли захопити комбінат / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Комбінат Азовсталь у Маріуполі став символом непохитної стійкості України перед російським ворогом.

Про це йдеться мова у статті CNN.

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Як пише ЗМІ, Маріуполь зруйновано на 80%, а десятки тисяч мешканців вважаються зниклими безвісти. Багато працівників заводу втратили рідних та близьких через обстріл російських військ. І сьогодні Азовсталь є символом, який Путін хоче знищити.

Азовсталь пручається

Незважаючи на важкі обстріли російських військ, Азовсталь все ще чинить опір. Але навіть якщо місто буде захоплене, завод працювати не буде. У цьому запевнив бізнесмен, найбагатша людина України Рінат Ахметов – акціонер компанії Метінвест, яка володіє Азовсталлю.

"За жодних обставин Азовсталь не працюватиме під російською окупацією", – заявив Ахметов.

Комбінат залишається єдиним незахопленим об'єктом у Маріуполі, заблокованим російськими військами. У бомбосховищах заводу ховаються сотні мирних жителів, яким не дають змоги залишити місто.

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Там гуманітарна катастрофа: немає їжі та води, світла та тепла. Щодня завод зазнає обстрілів з важкої зброї.

Раніше Ахметов також заявив, що пишається тим фактом, що Азовсталь стала оплотом опору в Маріуполі, і наголосив: це місто завжди буде українським.

Нагадаємо, загарбники зірвали евакуацію громадян із Азовсталі. Оголошений 26 квітня "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь. Окупанти змушують українців у місті розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу.