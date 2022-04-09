Бізнес допоможе! Як Україні швидко та успішно інтегруватися до ЄС

Першим дзвінком перемоги стане інтеграція України в ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бізнес має підтвердити європейський вектор розвитку країни та зробити все можливе для швидкої та успішної інтеграції української економіки у єдиний європейський простір.

Про це заявила директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталія Ємченко під час ефіру "Україна разом" із Олегом Панютою на Youtube-каналі "Україна 24".

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За її словами, одним із елементів та ознак перемоги буде інтеграція України до Європейського Союзу.

Це означатиме, що українська економіка має трансформуватися, ухвалити та провести в собі реформи. А український бізнес має підтвердити, що підтримує інтеграцію українських ринків із європейськими, — повідомила Ємченко.

Вона підкреслила, що компанія SCM як найбільший національний інвестор та її власник Рінат Ахметов як найбільший національний інвестор, однозначно підтверджує та підтримує європейський вектор розвитку України.

Ми точно готові конкурувати на європейських ринках. Ми це вже робимо. Ми абсолютно точно готові міняти себе, інвестувати в наші підприємства тощо, продовжувати інвестувати для того, щоб відповідати європейським правилам і стандартам, — зазначила Ємченко.

Вона також додала, що компанія абсолютно точно готова підтримувати в Україні необхідні реформи.

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Зеленський закликав реанімувати бізнес

Президент Володимир Зеленський наголосив, що економіка – це теж фронт. Він закликав чиновників, центральну та місцеву владу бути максимально креативними та сміливими у вирішенні економічних питань.

Ми повинні зробити все можливе, щоб максимально відновити роботу вітчизняних підприємств, торговельну діяльність, реанімувати малий і середній бізнес на всій нашій території, на якій це безпечно і взагалі можливо працювати, — зазначив президент у відеозверненні 6 квітня.

За його словами, якщо потрібно створювати спеціальні умови для повернення людей, і це дозволяє ситуація з безпекою на конкретній території, то кожен керівник будь-якого рівня має викладатися на сто відсотків, щоб зробити все для повернення людей на такі безпечні території.

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