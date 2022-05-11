Болгарія знайшла нового постачальника газу – хто замінить російське паливо

Болгарія знайшла заміну російському газу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Болгарія, яку Росія залишила без газу, домовилася про постачання зрідженого природного газу із США.

Про це повідомляє видання Bulgarian News Agency.

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За словами прем'єр-міністра країни Кирила Петкова, умови, запропоновані США, виявилися для Болгарії вигіднішими за ті, що пропонувала раніше Росія. Постачання американського газу стартують уже в червні цього року.

Чиновник також зазначив, що допомога Сполучених Штатів, а також підтримка ЄС є важливою частиною забезпечення газової незалежності Болгарії. Ще однією її складовою може стати партнерство з Азербайджаном.

"Газпром" та рублі

Російський "Газпром" намагається утримати газові доходи (які є визначальними для економіки), тож переконує Євросоюз, що оплата газу в рублях – не порушення санкцій.

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Лист із доказами безпеки оплати газу рублями були розіслані європейським клієнтам. У листах представники "Газпрому" повідомляли, що роз'яснення процедури первісного указу про виплати в рублях міститься у новому наказі Кремля від 4 травня.

Раніше ми розповідали, кому "Газпром" зробить гірше, відключивши газ Польщі та Болгарії, та хто є головним конкурентом компанії.