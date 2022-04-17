Більше Китаю, менше Європі: РФ різко скоротила експорт газу до ЄС

Газпром скоротив експорт газу до Європи

Російський "Газпром" різко обсяги експорту газу до країн далекого зарубіжжя. Так, з 1 січня по 15 квітня 2022 року експорт склав 44,6 мільярда кубічних метрів – це на 26,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

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При цьому видобуток газу "Газпромом", за попередніми даними, склав 155,9 млрд куб. м газу. Це на 1,3% (на 2,1 млрд. куб. м) менше, ніж у 2021 році.

Постачання компанії з газотранспортної системи на внутрішній ринок знизилися на 3,6% (на 3,9 млрд. куб. м). Але виріс експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру".

Транзит газу через Україну

"Газпром" різко знизився л обсяги транзиту територією України після того, як європейські споживачі зменшили свої заявки на постачання російського газу.

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Цікаво, що з перших днів війни Газпром прокачував через українську ГТС максимально передбачені контрактом обсяги блакитного палива.

"Сьогодні" вже писали, що Євросоюз готується запровадити заборона торгівлі російською нафтою , та розповідали, як в Україні змінилася середня ціна на газ .