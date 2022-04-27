Ціни на газ у Європі підскочили на 24% – у чому причина

Газ у Європі почав дорожчати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У середу, 27 квітня, ціни на газ у Європі продовжили своє зростання й досягнули піку в 1,43 тис. доларів за тисячу кубометрів.

Саме такою була найвища вартість травневого ф’ючерсу, за даними біржі ICE, 27 квітня зранку.

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Показник середи був найвищим від початку квітня, хоч за кілька годин ціна впала до 1,2 тис. доларів за тисячу кубометрів газу.

Ціни на газ в Європі 27 квітня / Фото: скріншот

Причини цінових гойдалок

Зростання вартості блакитного палива на європейській біржі стартувало ще 26 квітня. Такою стала реакція торговців на TTF на припинення постачання газу в Польщу.

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За інформацією польської нафтогазової компанії PGNiG, Газпром перестав постачати в країну ресурс з 27 квітня. Російський монополіст ініціював припинення поставок у відповідь на відмову розплачуватися за енергоносії рублями.

Поляки назвали це порушенням контракту з боку Газпрому. Міністерка клімату Польщі Ганна Москва заявила, що країна готова бути відрізаною від російських ресурсів.

Аналогічні дії газова компанія з РФ вчинила щодо Болгарії. З 27 квітня відключили від газу болгарську компанію Булгаргаз.

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Рублеві махінації

Наприкінці березня у Росії намагалися змусити "недружні" країни платити за імпортований газ лише в рублях, попри зазначені в контрактах євро і долари. У такий спосіб Кремль сподівався відтермінувати швидкий дефолт і обійти західні санкції.

Коли Європа відмовилася йти на повідку в Путіна, російська верхівка запропонувала їм компроміс. Схема полягала в тому, що країни продовжать платити за блакитне паливо у зручній валюті, але для них відкриють рахунки в Газпромбанку, який конвертуватиме її в рублі й лише після цього контрактні зобов’язання вважатимуться виконаними.

Паралельно з’явилося твердження, що російський банк може будь-якої миті змінити правила купівлі валюти, а дозволи на кожен випадок даватиме державна комісія з контролю за іноземними інвестиціями.

Після тривалих роздумів Єврокомісія зазначила, що компанії можуть відкривати рахунок у банку РФ, але зараховуватимуть на них лише долари та євро. Це вважатиметься виконанням зобов’язань, а далі банк може робити з валютою що завгодно.

Нещодавно видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що чотири країни вже розрахувалися з Газпромом рублями. Конкретні назви журналісти не оприлюднили, але раніше про готовність підіграти Путіну заявив прем’єр Угорщини Віктор Орбан. Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів "Сьогодні", що відключенням країн від газу Росія зробить гірше лише собі.