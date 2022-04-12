Ціни на нафту знову підскочили: до чого тут Китай та Росія

Що зараз відбувається з цінами на нафту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Ціни на нафту зросли більш ніж на 5% у вівторок, 12 квітня, оскільки в Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) заявили, що наразі неможливо компенсувати потенційні втрати постачання з Росії.

Про це повідомляє видання Reuters.

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Повідомляється, що нафта дорожчає ще й тому, що в Шанхаї були зняті частина обмежень, запроваджених у зв'язку із COVID-19. Це знизило побоювання з приводу попиту у Китаї.

Так, ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 5,6%, до 103,99 доларів за барель, тоді як американська нафта марки WTI зросла на 5,4% до 99,41 доларів. Обидва контракти втратили близько 4% у понеділок.

При цьому ОПЕК попередила, що Росія виробляла близько 7 мільйонів барелів нафти на добу і замінити цей об'єм у разі подальших санкцій або добровільних дій буде неможливо.

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Ситуація з енергоносіями

На імпорт російської нафти очевидні заборони були введені тільки в США та Великій Британії. Однак на біржовому ринку помітні тривалі коливання, а експорт чорного золота з країни різко скоротився.

Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж за попередній тиждень.

Раніше ми писали, хто входить до списку основних споживачів нафти з Росії, і розповідали, що в Індії передумали купувати нафту з РФ.