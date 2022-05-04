Ціни на нафту стрімко падають — чи зможе ембарго змінити ситуацію

Ціни на нафту зміняться після запровадження ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Через негативні очікування уповільнення економічного зростання в КНР, найбільшого у світі імпортера нафти, гору беруть побоювання потенційних перебоїв з постачаннями сировини. Тож вартість нафти з початку нового тижня у травні продовжила своє падіння.
Однак сьогодні, 4 травня, ситуація дещо змінилася, про що ми розповімо згодом в матеріалі.
Так, за інформацією Reuters, виробнича активність китайської економіки скорочується вже другий місяць поспіль до найнижчого рівня з лютого 2020 року через блокування через COVID. Це, власне, й підштовхнуло ціни до падіння.
Ще однією причиною таких цін на сировину є й очікування запровадження ембарго на імпорт російської нафти. Вже після ухвалення цього рішення та офіційного повідомлення курс може повернути в бік зростання.
Індія не гребує нафтою
Як повідомили Reuters експерти Royal Bank of Canada, обсяги імпорту російської нафти Індією зросли з менш ніж 100 тисяч барелів на добу торік до 800 тисяч барелів на добу у квітні 2022 року. Аналітики кажуть, що поки Вашингтон не введе вторинні санкції, Індія нарощуватиме імпорт і надалі.
Наразі індійські нафтопереробні заводи ведуть переговори про шестимісячну нафтову угоду з Росією на імпорт мільйонів барелів на місяць.
Скільки коштує нафта на біржі?
Однак ситуація 4 травня дещо зазнала змін. ЄС презентував шостий пакет санкцій, в якому було оголошено з-поміж усього і повну заборону на російську нафту. Після цього вартість нафти почала зростати.
Так, якщо попереднє закриття 3 травня було на рівні 104,97 дол. за барель нафти Brent, то станом на 4 травня 14:25 за київським часом вона вже коштувала 108,93 дол.
Щодо еталонної марки WTI, то вона коштує 106,47 дол. за барель (попереднє закриття було на рівні 102,41 дол.)
Китай почав таємно скуповувати токсичну нафту
Китайські приватні нафтопереробні заводи почали закуповувати російську нафту з великими знижками, які РФ змушена була зробити через припинення західними країнами покупок сировини і підготовки до введення ембарго.
Як розповів представник незалежного НПЗ в Шаньдуні, вони відмовляються підписувати нові контракти на поставку нафти, взявши на себе частину квоти на закупівлю російської нафти у державних торгових фірм, які, як вважається, представляють Пекін.
З початку війни він не повідомляв публічно про угоди з російськими постачальниками нафти, щоб "не привертати уваги та не підпасти під санкції США".
Нагадаємо, що після закінчення війни в Україні Росія може опинитися під впливом Китаю. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".
Раніше ми розповідали, яке майбутнє російський експерт передбачив нафті агресора.