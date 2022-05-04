Ціни на нафту стрімко падають — чи зможе ембарго змінити ситуацію

Ціни на нафту зміняться після запровадження ембарго / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через негативні очікування уповільнення економічного зростання в КНР, найбільшого у світі імпортера нафти, гору беруть побоювання потенційних перебоїв з постачаннями сировини. Тож вартість нафти з початку нового тижня у травні продовжила своє падіння.

Однак сьогодні, 4 травня, ситуація дещо змінилася, про що ми розповімо згодом в матеріалі.

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Так, за інформацією Reuters, виробнича активність китайської економіки скорочується вже другий місяць поспіль до найнижчого рівня з лютого 2020 року через блокування через COVID. Це, власне, й підштовхнуло ціни до падіння.

Ще однією причиною таких цін на сировину є й очікування запровадження ембарго на імпорт російської нафти. Вже після ухвалення цього рішення та офіційного повідомлення курс може повернути в бік зростання.

Індія не гребує нафтою

Як повідомили Reuters експерти Royal Bank of Canada, обсяги імпорту російської нафти Індією зросли з менш ніж 100 тисяч барелів на добу торік до 800 тисяч барелів на добу у квітні 2022 року. Аналітики кажуть, що поки Вашингтон не введе вторинні санкції, Індія нарощуватиме імпорт і надалі.

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Наразі індійські нафтопереробні заводи ведуть переговори про шестимісячну нафтову угоду з Росією на імпорт мільйонів барелів на місяць.

Скільки коштує нафта на біржі?

Однак ситуація 4 травня дещо зазнала змін. ЄС презентував шостий пакет санкцій, в якому було оголошено з-поміж усього і повну заборону на російську нафту. Після цього вартість нафти почала зростати.

Так, якщо попереднє закриття 3 травня було на рівні 104,97 дол. за барель нафти Brent, то станом на 4 травня 14:25 за київським часом вона вже коштувала 108,93 дол.

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Вартість нафти / Фото: Investing.com

Щодо еталонної марки WTI, то вона коштує 106,47 дол. за барель (попереднє закриття було на рівні 102,41 дол.)

Вартість нафти / Фото: Investing.com

Китай почав таємно скуповувати токсичну нафту

Китайські приватні нафтопереробні заводи почали закуповувати російську нафту з великими знижками, які РФ змушена була зробити через припинення західними країнами покупок сировини і підготовки до введення ембарго.

Як розповів представник незалежного НПЗ в Шаньдуні, вони відмовляються підписувати нові контракти на поставку нафти, взявши на себе частину квоти на закупівлю російської нафти у державних торгових фірм, які, як вважається, представляють Пекін.

З початку війни він не повідомляв публічно про угоди з російськими постачальниками нафти, щоб "не привертати уваги та не підпасти під санкції США".

Нагадаємо, що після закінчення війни в Україні Росія може опинитися під впливом Китаю. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "24 каналу".

Раніше ми розповідали, яке майбутнє російський експерт передбачив нафті агресора.