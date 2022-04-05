Чорне золото зі знижкою: російську нафту продають за рекордно низькою ціною

На світових ринках не купують нафту з РФ навіть за величезною знижкою / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Російський сорт нафти Urals з постачанням 20-24 квітня пропонують із рекордним дисконтом у мінус 34,8 долара за барель до бенчмарку Dated Brent.
Про це повідомляє видання Bloomberg.
Трохи більше місяця тому максимальний дисконт мінус 31,35 долара за барель російської нафти був у нафтотрейдера Litasco.
Тоді ж, за інформацією агентства Argus, знижка на російську нафту в Північно-Західній Європі збільшилася до 30,2 долара за барель.
За прогнозом Міжнародного енергетичного агентства, у квітні скорочення експорту російської нафти та нафтопродуктів становитиме близько 3 млн барелів на добу.
Серйозний дисконт на нафту марки Urals може бути пов'язаний із різким падінням попиту на нафту цієї марки. Аналітики вважають, що покупці в Європі побоюються посилення санкцій проти РФ, про які говорять у США, Великій Британії та ЄС, тому купують альтернативні сорти нафти – Forties та Johan Sverdrup.
Ембарго на імпорт енергоресурсів із РФ – мінус 100 євро у гаманцях європейців
Як підрахували в Раді економічного аналізу Франції, збитки європейських країн від повного заборони на імпорт енергоресурсів із РФ складе всього 0,2-0,3% валового національного прибутку. Тобто один дорослий європеєць втратить у середньому 100 євро.
Вартість варіюватиметься в широких межах, ембарго також позначиться на економіці таких країн як:
- Литва;
- Болгарія;
- Словаччина;
- Фінляндія;
- Чехія.
Раніше ми писали, що Німеччина заморозила активи "Газпрому", та розповідали, які санкції були введені проти російських банків.